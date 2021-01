Tertulia: ¿Ha sido un error la abstención de Vox?

Pilar Gómez, Ignacio Varela y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el conflicto entre la farmacéutica AstraZeneca y la Unión Europea. Frente a esta temática, Varela señala que “el hecho de que esto se esté haciendo a nivel europeo es una protección para los países débiles de Europa” mientras que Pilar Gómez explica que "detrás de esto hay un intento de las farmacéuticas por subir los precios de la vacuna".

Carlos Alsina entrevista a Carlos Martínez, alcalde de Soria. Habla sobre las causas del incendio en la planta Covid-19 de la residencia Fuente del Rey, que ha provocado el fallecimiento de un anciano. “Todo indica al incendio de uno de los colchones de uno de los residentes”, explica.

Además, entrevista a Santi García Cremades para preguntarle sobre la bajada de la incidencia acumulada de casos de coronavirus. Este explica que "claramente" estamos ante una fase descendente en la curva de contagios, aunque apunta que "seguiremos viendo la curva de hospitalizados, UCIs y fallecidos subiendo”.

Además, debaten sobre la abstención de Vox en el pleno de ayer que sirvió para aprobar los fondos del Gobierno. Pilar Gómez señala que "parece que Vox ha tomado el discurso de Arrimadas, aunque siempre ha dicho que no se puede dar oxígeno al Gobierno". Por otra parte, Varela replica que "es incomprensible que después de 42 días el Parlamento se reúna y no sea para hacer un informe de la situación sanitaria y socioeconómica" y añade que "no pueden seguir yendo con medidas que elaboran unilateralmente y que saca con chantajes de último minuto". Además, Rubén Amón indica que "es paradójico que el mayor acierto de Vox venga de un error".