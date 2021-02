Salvador Illa: "Si ganan los independentistas, Cataluña seguirá en un viaje hacia ninguna parte"

Carlos Alsina entrevista en Más de uno al ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, que habla sobre los comicios del 14 de febrero. Por otro lado, se pronuncia sobre la gestión del Gobierno de España y las Comunidades Autónomas de la pandemia del coronavirus.

Según el último sondeo de NC Report publicado para el diario La Razón, Illa se encuentra a tres puntos de la victoria electoral con 29 escaños, aunque no obtendría la mayoría suficiente para superar al bloque independentista. Por ello, asegura que si finalmente los partidos que abogan por la independencia consiguen la mayoría, Cataluña seguirá enrocada en lo mismo que lleva estos últimos diez años. Cree que "la sociedad catalana está cansada de divisiones y falsedades" y que una amplia mayoría de gente, no necesariamente socialista, "quiere pasar página de estos 10 años y centrarse en lo que hay que centrarse ahora: la pandemia".

El socialista explica que si consigue ser investido presidente de la Generalitat, sus prioridades serán vencer al virus, reactivar la economía y garantizar que nadie se quede atrás. Además, sostiene que siempre dialogará "dentro de la ley para fomentar el reencuentro de los catalanes consigo mismos" y que respetará a "los que piensan que la independencia es lo mejor para Cataluña" a pesar de que no lo comparta, con el fin de "restablecer la convivencia". "No tengo ningún inconveniente en que defiendan su opinión política, pero no tienen derecho a romper el marco de convivencia y tener pensamientos unilaterales al respecto", añade y descarta la posibilidad de crear un nuevo estatut.

Por otro lado, pide pasar página y confía en que todo llegue, también la reforma anunciada por Sánchez sobre los medios autonómicos, que en el caso concreto de Cataluña no han sido, a su juicio, todo lo imparciales que deben. Considera que durante estos años los medios de comunicación en Cataluña se han saltado los códigos de conducta y han sido "más agitadores que cualquier otra cosa".

"La amnistía no cabe en la Constitución"

En cuanto a los presos del procés, afirma que la amnistía no es posible porque "no cabe en la Constitución". Aunque tampoco le parece que sea un privilegio tramitar el indulto para los condenados ya que es el trato que les corresponde, "ningún privilegio ni tampoco ningín prejuiocio a estas personas, el trato que les corresponde", dice y aclara que "se tiene que hacer lo que los tribunales y la justicia permitan".