Tertulia: ¿Está la izquierda utilizando las amenazas como factor de movilización en las elecciones madrileñas?

Javier Caraballo, Carmen Morodo, Arcadi Espada y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las elecciones de Madrid del 4-M y sobre las cartas amenazantes a los políticos. Javier Caraballo sostiene que se está haciendo una utilización política intencionada y que, hasta ahora, cuando se recibían este tipo de cartas, la Policía analizaba con muchísima discrección la amenaza, para saber si es real o no real, pero no se le daba ninguna propaganda. "El hecho de que se estén conociendo a diario cartas amenazantes me hace sospechar que esto se está alentando. Si todo esto se hace para alimentar un discurso político ridículo y absurdo como es el de 'todos los demócratas estamos amenazados de muerte', es una completa irresponsabilidad", argumenta. Por su parte, Carmen Morodo considera que cartas y encuestas van todo junto y asegura que, si hablas con los responsables de seguridad de otras etapas, esto pasa siempre, pero se mantienen con discrección. "Los extremos están sobreactuando por la necesidad de encontrar un relato, mientras que las encuestas confirman que todo sigue igual que cuando empezó y que solo ha habido cambios dentro del bloque izquierda", recuerda. Asimismo, Arcadi Espada considera que utilizar las amenazas para beneficio político es algo repugnante para un partido político y es algo que está haciendo la izquierda como factor de movilización.

Carlos Alsina entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la recta final de la campaña electoral. En relación a la carta amenazante dirigida a Ayuso, la presidenta sostiene que "quien hace estas cosas sólo busca protagonismo" y explica que no quiere que se traslade la imagen de un país inseguro porque ese no es el tipo de sociedad que hay en España: "Todo este debate se va a terminar el 5 de mayo". Además, Ayuso comenta que, gracias a la alta densidad de la población, en Madrid se tiene "la libertad de cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más", algo que no ocurre en las capitales de provincia, donde viven menos personas.