Tertulia: ¿Se están empleando las amenazas a los políticos como un arma electoral en Madrid?

Paco Marhuenda, John Müller, Antonio Casado y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el peso de la consultocracia en la política, con figuras como Iván Redondo o Miguel Ángel Rodríguez. Antonio Casado considera que hay algunos que buscan protagonismo y otros, como Miguel Ángel Rodríguez, que se esfuerzan en dar protagonismo a los políticos, mientras que John Müller dice que quienes notan más el peso son personajes como el ministro Ábalos o Carmen Calvo, que "ahora están cruzados de brazos esperando a ver el desastre del PSOE en Madrid porque la campaña ha quedado en manos de Iván Redondo". Por otra parte, Marhuenda considera que estos consultores externos existen desde la Transición, siempre vinculados al partido, y asegura que lo que es extraño esta vez es el gran protagonismo que tienen. Rubén Amón comenta que es sintomático de la clase política contemporánea que se desentienda de los asuntos políticos para meterse en los que no lo son y que se inhiba de los políticos para descansarlos en los consultores. "Politizan lo que no es politizable y se abstienen de involucrarse en lo político, como la campaña política", explica.

Carlos Alsina entrevista a la socialista Irene Lozano, número cinco en la lista del PSOE para las elecciones madrileñas, que asegura que la estrategia electoral de Vox se basa en utilizar sistemáticamente "un lenguaje denigrante y en difundir el odio", y defiende a Podemos, comentando que "aceptan las reglas del juego democrático".

Además, habla con, que comenta los cambios en las encuestas de cara a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo. Medina señala que, más allá de pequeñas fluctuaciones respecto a la semana anterior, y se han ido confirmando tendencias que ya se venían observando, como el

También debaten sobre las amenazas a los políticos, sobre las que John Müller asegura que la novedad no es que Vox no condene las amenazas, sino "el uso electoral de las amenazas, que lo ha traído Pablo Iglesias". Por su parte, Paco Marhuenda admite que el uso electoral es perfectamente claro en esta ocasión y comenta que es algo que nunca había pasado lo que había pasado ahora porque el terrorismo no se debe usar a favor de una campaña. Antonio Casado considera que la movilización inesperada y apresurada de la izquierda para luchar contra la ascensión de la derecha es un fiasco y argumenta que la encuesta de El País muestra que los polarizadores como Podemos y Vox se quedan como estaban, más allá de que se autojaleen sus seguidores. "En la izquierda, el hecho de que Gabilondo haya tenido que hacer un papel que le sienta fatal ha sido catastrófico para la causa electoral de los socialistas. Lo que han conseguido es que sus votantes se pasen a Más Madrid, que ha demostrado más cercanía", señala.