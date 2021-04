Tertulia: ¿Se ha polarizado la campaña electoral en Madrid?

Pilar Gómez, Maite Rico, Antonio Caño y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la polarización de la campaña electoral en Madrid. Antonio Caño comenta que esta campaña ha contribuido a que en España se haya instalado un clima político artificialmente creado y extremadamente peligroso y asegura que Madrid se ha convertido otra vez el escenario del ‘No pasarán’. Considera Caño que la clase política y los medios de comunicación tienen que poner todo de su parte para acabar con este clima político en nuestro país y que el PSOE y el PP deben romper cualquier tipo de compromiso con Podemos y con Vox. Por otra parte, Pilar Gómez señala que Más Madrid ha sabido centrar el discurso como partidos de izquierda europea y que Iglesias sabía de la necesidad de que esta campaña estuviera en este tipo de discurso, que es lo que les ha funcionado siempre. "No sé si hay que hacerle un cordón sanitario a Vox y a Podemos, pero los partidos moderados tienen que alejarse de eso y no caer en su trampa", argumenta. Además, añade que el presidente del Gobierno se está dejando demasiado en una campaña que no le va a salir muy bien. Rubén Amón insiste en que, si hace falta Ciudadanos, es ahora más que nunca, y Maite Rico admite que el Gobierno está haciendo una gravedad impostada resucitando el año 36 y que Marlaska es lo peor de la política porque su discurso lo embarra como político y como juez.

Carlos Alsina entrevista al candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal , que. El político mantiene que en esta "guerra de bandos y de trincheras" Ciudadanos puede acoger a todo el que no se sienta identificado en ese discurso.

Además, charlamos con José Ramón Lorente, sociólogo y director de los estudios demoscópicos de NCReport, que explica qué efecto ha tenido en las encuestas la pugna entre Unidas Podemos y Vox tras las amenazas a Pablo Iglesias y al ministro del Interior, y cómo puede afectar la movilización de los bloques a los resultados electorales de Madrid.

Por otra parte, los contertulios debaten sobre la movilización de la izquierda, sobre la que Antonio Caño dice que la fuga de votos del PSOE consolida el rechazo a Sánchez. Además, recuerda que en 2019 los primeros en "blanquear" a Vox fueron PSOE y Podemos, especialmente Sánchez que se negó a participar en un debate sin Vox. Pilar Gómez recuerda que Sánchez utiliza de una forma irresponsable lo que supone Vox para sus propios intereses y asegura que el presidente se ha acostumbrado a que la mentira a la ciudadanía o el cambio de discurso no cuente.