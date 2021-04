Tertulia: ¿Está el Gobierno jugando políticamente con el fin del estado de alarma?

Ignacio Varela, José Antonio Vera y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las encuestas del CIS para el Gobierno de Sánchez. José Antonio Vera considera que esta es una muestra más del deterioro absoluto de la neutralidad que se está produciendo con este Gobierno en tantos ámbitos y señala que si se está haciendo ese trabajo, que se paga con dinero de todos, se podrían dar a conocer al jefe de la oposición o a otros partidos. Aún así, comenta que el CIS no debería hacer ningún tipo de trabajo durante los días en los que no se pueden presentar encuestas y así no pensaríamos mal. Por su parte, Ignacio Varela comenta que lo que ha ocurrido con el CIS es completamente irregular, aunque diga Tezanos que se ha hecho otras veces, porque eso no es así.

Por otra parte, debaten sobre la campaña de las elecciones en Madrid, sobre la que José Antonio Vera dice que la crispación de la campaña, motivada por Iglesias, ha hecho que algunos líderes como Gabilondo hayan tenido que cambiar su imagen. "En Moncloa han llevado a Gabilondo a un ámbito en el que no se siente cómodo y que no ha servido para nada", comenta, y añade que el presidente del Gobierno está casi desaparecido en esta recta final, motivado por esos posibles malos resultados del PSOE en Madrid. Por su parte, Ignacio Varela señala que, cuando hay una campaña extremadamente polarizada, lo que sucede es que "la movilización extra que se produce en un cambio tiene un reflejo en el otro". Considera que puede haber unas cifras importantes de participación, pero que van a ser simétricas en ambos bloques y admite que la campaña más convulsa es la que menos votos está moviendo. Además, Rubén Amón argumenta que el gran mérito de Ayuso ha sido haber conseguido sobrepasar todos los problemas de gestión relacionados con la pandemia del coronavirus y asegura que esta campaña "ha sobrepolado lo concreto para centrarse en lo emocional y lo ideológico".

Sobre el estado de alarma, Ignacio Varela coincide con los juristas en que no hay manera en el ordenamiento jurídico español de restringir los derechos fundamentales si no es con uno de los estados excepcionales. "Esto de restringir los derechos fundamentales por ley ordinaria es una salida falsa desde el principio", indica, y opina que todos los partidos están jugando políticamente con esto. "¿A qué juega el presidente del Gobierno? No hay una sola razón sanitaria para levantar las restricciones el próximo 9 de mayo", alega, y añade que todo apunta a que sería necesario mantener las restricciones al menos mientras el proceso de vacunación no esté completado. Además, considera que se está jugando a abrir brechas en el Partido Popular, creando contradicciones entre los presidentes autonómicos y la dirección general y admite que poner la gestión de la pandemia en manos de los jueces es un disparate. José Antonio Vera dice que el Gobierno da pie a una situación de desorden total en la que los tribunales van a resolver una cosa en unos sitios y otra en otros y que es algo que se tenía que haber legislado hace tiempo.