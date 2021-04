Tertulia: ¿Es responsable difundir las amenazas a los políticos?

Casimiro García Abadillo, Sandra Golpe, Toni Bolaño y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Rubén Amón dice que Ayuso es la expresión absoluta del madrileñismo, mientras que Casimiro García Abadillo considera que Ayuso ha sido hábil en apropiarse de un sentimiento que tienen los madrileños de que fuera de Madrid todo lo malo es culpa de Madrid. Sandra Golpe señala que Madrid es la ciudad más hospitalaria de España, cabe gente de todos sitios, y que en ese argumentario de Ayuso se refleja mucha gente. Además, comenta que el estilo de vida a la madrileña es "Ayuso en estado de gracia, porque ella es la hostelería abierta y la economía que mejor funciona". Sin embargo, Toni Bolaño discrepa con el resto de contertulios y señala que no es la primera vez que la señora Ayuso hace comparaciones un poco sorprendentes. Compara su campaña con la de los independentistas en Cataluña, que aseguraban que "todo lo malo viene de fuera", igual que Ayuso, y añade que le sorprende que la presidenta de la Comunidad de Madrid pida libertad: "¿Libertad es tener la hostelería abierta o es tener las UCIs al límite del colapso o tener una incidencia de 350? Este discurso campechano, que le está dando buen resultado, deja a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un nivel lamentable".

Por otra parte, hablan también de las encuestas electorales en Madrid, sobre las que Casimiro García Abadillo comenta que no ve a Vox en el Gobierno de Madrid y admite que las encuestas condicionan la realidad, porque si la mayoría de las encuestas dieran representación a Ciudadanos en la Asamblea, alguien que esté dudando podría votarles, pero que no lo van a hacer por no desperdiciar el voto. Asimismo, Sandra Golpe señala que las encuestas internas que maneja el PSOE no son esperanzadoras y Gabilondo es consciente.

Además, debaten sobre la responsabilidad de difundir las amenazas, sobre las que Casimiro García Abadillo comenta que es un error airearlo, aunque eso no quiere decir que no sean amenazas serias. Considera que al hacerlo público alientas el fenómeno de imitación y que, por esto mismo, han aumentado las amenazas en un ambiente de crispación. Por su parte, Sandra Golpe asegura que se ha apelado al miedo de una manera desastrosa y que este giro de timón que no favorece a Pablo Iglesias, que ya en 2019 había restado importancia a las amenazas que había recibido anteriormente, como ha hecho Ayuso ahora. Además, recuerda que el propio expresidente Zapatero pidió serenidad y cultura tras ser amenazado también, que es lo que tenían que haber hecho el resto. Señala también que el PSOE se ha agarrado a estas amenazas para mandar a Marlaska y a la directora general de la Guardia Civil a algunos mitines, algo que no tiene precedentes, por ser ellos amenazados. Frente a este discurso, considera que es más llamativo el de Ayuso, que apela a la autoestima en positivo y eso es lo que cala en la población. Toni Bolaño, sin embargo, le espeta que todos los estrategas políticos apelan a las emociones en las campañas electorales y que, en estos momentos de la política española, hace mucho tiempo que hay enemigos y no adversarios. Asimismo, Rubén Amón recuerda que el Partido Socialista ha apelado a esta amenaza para estimular esta campaña, algo que les ha resultado contraproducente.