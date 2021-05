Tertulia: ¿Durará el gobierno de coalición entre ERC y Junts en Cataluña?

Marisa Cruz, John Müller, Anabel Díez y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el preacuerdo entre ERC y Junts y sobre los indultos a los presos. Marisa Cruz duda sobre la continuidad del Gobierno catalán y considera que no tiene un futuro muy alentador. John Müller coincide y dice que este pacto tiene las piernas muy cortas, aunque recuerda que habrá que medir muy bien qué concesiones ha hecho Puigdemont y cuál va a ser su nuevo papel. Por su parte, Anabel Díez dice que no se puede predecir si va a ser un Govern precario, pero sí se puede decir que los socios se odian mucho. Rubén Amón recuerda que el soberanismo ahora tiene dos escenarios: "el que reivindica la aspiración de la independencia y la pugna de las tribus que anidan dentro de él", comenta. Sobre los indultos a los presos, Amón señala que Sánchez necesita tener a los socios soberanistas cerca de él dada la precariedad en la que se encuentra tras el revolconazo de Madrid. Marisa Cruz considera que ahora Sánchez tiene dos opciones: "emprender un camino de diálogo con la oposición o intentar apuntalar a base de concesiones su pacto con el independentismo catalán". Por su parte, John Müller dice que Sánchez ahora no tiene otra que seguir jugando el juego del tema catalán, aunque el presidente quería que ahí estuviera Illa gravitando.

Carlos Alsina entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que considera que es necesario valorar las circunstancias concretas de cada caso antes de aprobar cada indulto y sostiene que el gobierno de Cataluña debe gobernar para todos los ciudadanos catalanes, sean independentistas o no: "La figura del indulto no se puede demonizar porque está en la ley".

Además, los contertulios debaten sobre la encuesta de Sigma Dos, que da como ganador de las próximas elecciones generales al Partido Popular. John Müller comenta que las encuestas juegan con ventaja porque hay una emoción generada por el resultado electoral en Madrid que distorsiona todo, mientras que Rubén Amón que "el crecimiento del PP, tan limitado que está en su espectro electoral de Cataluña y el País Vasco, no se explica sin la permeabilidad de los votantes socialistas para cambiar de lado". Asimismo, Marisa Cruz recuerda que las elecciones generales están lejos y que este trasvase de votos puede diluirse en cuestión de meses: "No hay ninguna perspectiva de que Pedro Sánchez vaya a convocar unas elecciones".

También han comentado el artículo de Iván Redondo para El País, donde expone la España posible en 2050. Marisa Cruz opina que "hay que estar con los pies en la tierra y pensar en los problemas que tenemos a corto y medio plazo, que son muy importantes", mientras que Anabel Díez considera que "al presidente del Gobierno se le va a pedir que haga frente a los problemas a corto y medio plazo. Hay muchas cosas pendientes que deberían estar en marcha ya".