ERC y Junts cierran un principio de acuerdo para formar un Govern de coalición

ERC y Junts han cerrado un principio de acuerdo para desencallar la investidura del candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, y formar un Govern de coalición, por lo que evitarán la repetición electoral.

Lo han anunciado este lunes en un comunicado conjunto, a falta de nueve días para agotar el plazo de la investidura y después de tres meses desde las elecciones catalanas del 14 de febrero, en los que las negociaciones entre ambos partidos se han bloqueado en varias ocasiones.

Según ha informado ERC, los dos partidos han intensificado los contactos este fin de semana y han llegado a un pacto provisional tras dos nuevas reuniones entre el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el coordinador nacional de Esquerra y candidato a la investidura, Pere Aragonès. Ambos comparecerán conjuntamente este lunes al mediodía para dar detalles del acuerdo.

"Los dos partidos culminan así el trabajo iniciado por Esquerra con el pacto de investidura previo con la CUP", señala ERC en un comunicado. Los equipos negociadores de Junts y ERC seguirán trabajando esta mañana para acabar de ultimar el acuerdo y durante la jornada los dos partidos lo compartirán con sus ejecutivas.

Las amenazas de la ANC para que ERC y Junts llegaran a un acuerdo

El pacto llega después de que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) exigiese a ERC y a Junts per Catalunya llegar a un acuerdo para formar Govern y tras el intento de mediación de la CUP para que ambas formaciones acercaran posiciones.

Ambos partidos tienen de límite hasta el 26 de mayo para que la investidura de Pere Aragonés salga adelante. A medida que se iba acercando la fecha y ver que los acuerdos no llegaban, la presidenta de la entidad soberanista, Elisenda Paluzie, advirtió ayer que "si nos abocáis a nuevas elecciones o repetís un Govern sin un plan para avanzar, la asamblea no estará nunca más a vuestro lado". "Por mucho que os esforcéis, no lograréis desmovilizarnos", declaró.

Tanto ANC como Òmnium exigían a las dos principales formaciones independentistas que asumieran su responsabilidad, formaran gobierno y no defraudaran a sus votantes.

Los dos partidos "piden disculpas" por haber alargado tanto el cierre del acuerdo y se comprometen a "construir un govern que busque reconstruir la confianza con la ciudadanía de Cataluña, la máxima confianza entre socios y con la colaboración y trabajo conjunto con la CUP".

"El objetivo no es otro que servir al país y su gente de la mejor manera posible, gobernar para todos y a la vez poder avanzar hacia el objetivo común de la independencia en forma de República Catalana", subraya la formación que preside Oriol Junqueras.

El PSC ganaría unas nuevas elecciones, según los sondeos

Si se volviesen a repetir las elecciones en Cataluña, el PSC las ganaría con un total de 36 escaños y un 25,4% de los sufragios y le seguiría ERC con 35 escaños, según una encuesta de GAD3 para el diario 'La Vanguardia'. Por su parte, Junts obtendría 33 escaños.

El sondeo indica que el Partido Popular de Cataluña obtendría 8 escaños, ocupando así el cuarto puesto. Detrás estarían Vox y la Cup con los mismos escaños.