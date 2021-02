Tertulia: ¿Debe ir el rapero Pablo Hasel a la cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo?

Maite Rico, Casimiro García Abadillo, Ignacio Varela y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el delito de enaltecimiento del terrorismo de Pablo Hasel y sobre si el rapero debería ir a la cárcel. García Abadillo señala que hay muchas cosas que no tiene mucho sentido que sean delito y que, aunque le parece que hace "unas cosas horrorosas", por la mayoría de ellas no debería estar en prisión. Varela explica que “nuestro sistema penal no ha imaginado formas de castigar los delitos que no sean o meter a la gente en la cárcel o multarla económicamente” y Maite Rico concluye diciendo que le parece "desproporcionado" que unos raperos "irrelevantes" puedan ir a la cárcel por excesos verbales.

Además, debaten sobre la reunión de la directiva del Partido Popular y la entrevista de Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo, sobre la que Casimiro García Abadillo dice que "existe un malestar enorme en la directiva que tiene que ver con un cambio de orientación en la campaña de Pablo Casado" y da la razón a Cayetana señalando que un partido que quiere gobernar España no puede tener 3 diputados en Cataluña. Varela explica que tiene un problema de estrategia y de liderazgo y dice que Casado está "bajo sospecha desde el primer día" y Amón apunta a que la derrota del Partido Popular tiene mucho que ver con Mariano Rajoy porque "destruyó a los populares en Cataluña".

Los tertulianos también charlan sobre la posibilidad de que haya un pacto entre JxCat, ERC y los comunes. Maite Rico señala que "el PSC ya da por hecho que Illa va a ser el jefe de la oposición" y que ahí tiene un margen de crecimiento interesante, mientras que Amón explica que en la coalición resultante, Esquerra Republicana sería la parte moderada del gobierno.