Tertulia: ¿Cuánto daño puede hacerle un mal resultado en las elecciones catalanas a Pablo Casado?

Toni Bolaño, Sandra Golpe, John Müller y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el rótulo de la princesa Leonor en Televisión Española y sus estudios en el extranjero. Sobre esto, Müller señala que existe un verdadero "deterioro y uso partidista" en la administración de lo público y Sandra Golpe no entiende las críticas a la monarquía por mandar a la princesa a estudiar fuera del país. "“La idea de que se vaya y se forme fuera me parece buena porque, al final, si llega a Reina será la primera y mejor embajadora de nuestro país”, destaca, y añade, respecto al rótulo, que "es ingenioso para un programa de humor, pero no para uno informativo".

Carlos Alsina entrevista a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. Este ha reivindicado en Más de uno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que "los efectos de la pandemia sean los mínimos". Además, respecto a las movilizaciones en toda España, apunta que "el éxito no se puede medir en función de las personas que han participado", sino que "está garantizado en la medida que las concentraciones tienen como objeto decirle al Gobierno que estamos aquí".

Por otra parte, debaten sobre un posible bloqueo tras las elecciones catalanas, sobre lo que Sandra Golpe explica que "Esquerra quiere evitar una fuga de votos y por eso se adhiere al veto que han firmado los independentistas" y Amón señala que todo va a depender de Esquerra Republicana, que es "la fuerza versátil de estas elecciones" y de ellos va a depender si se forma un gobierno independentista o un tripartito.

Además, charlan sobre la última entrevista de Pablo Casado y sobre cuánto daño puede hacerle el resultado de estas elecciones al presidente de los populares. Amón alega que "Casado no tiene que renegar del pasado, sino que tiene que asimilar que el Partido Popular tiene que purgar el pasado" y Bolaño relata que "hacer este discurso es quedarse en tierra de nadie" y añade que "si el PP se queda con 0 diputados, Pablo Casado tendrá que dimitir".