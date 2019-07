Rafa Latorre: "Zapatero se parece cada vez más a José Montilla"

EL GALLO ZUMBÓN

Rafa Latorre reflexiona en el Gallo zumbón de Más de uno sobre el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "se está amontillando", comenta, porque según explica "cada vez se parece más a José Montilla". Ya que, al igual que al ex senador, ya no le gusta la sentencia del Estatut, como explicó en su entrevista con Alsina.