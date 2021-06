Rafa Latorre: "El show de Sánchez parte de que el indulto será recibido como un gesto magnánimo y no como una indigna claudicación"

Rafa Latorre habla en Más de uno sobre la concesión de los indultos a los presos del procés y sobre el acto de defensa que Pedro Sánchez da este lunes en el Liceo de Barcelona. Explica Latorre que la suma de nueve indultos individuales a los condenados por una misma causa da como resultado un indulto colectivo. "Ya sé que es elemental, pero como estamos ya en ese momento ‘orwelliano’ en que se nos dice que 2 + 2 son igual a cinco, pues conviene recordar que no, que es cuatro", señala.

Dice que el show de Sánchez en el Liceo tratará de explicar lo beneficiosos que son los indultos para la convivencia. “Esto parte de una premisa algo arriesgada, que es suponer que la gracia será recibida por el independentismo como un gesto magnánimo y no como una indigna claudicación”, comenta y recuerda que, por el momento, es lo segundo, especialmente si se atiende a la literalidad de las palabras de casi indultados como Junqueras o Jordi Cuixart. “Claro que siempre se nos ha dicho que los líderes independentistas no quieren decir lo que dicen cuando dicen lo que dicen, que es lo mismo que asegurar que 2 + 2 son cinco”, explica.

Recuerda, antes de que las luces del espectáculo en el Liceo deslumbren al respetable, que “las medidas de gracia no han sido argumentadas, se tomarán siempre a pesar del criterio del Tribunal sentenciador y la Fiscalía y cuando el cabecilla de la sedición no ha sido juzgado”. Considera que la utilidad pública de que la política corrija la justicia con una medida discrecional es una presunción que el independentismo se obstina en desmentir.

Por último, diferencia entre un monólogo y un soliloquio porque en el monólogo el actor habla dirigiéndose al público, habla solo él, pero no habla solo. “Pero, ¿cuál es el público? A las asociaciones contrarias al indulto, no les ha invitado porque Sánchez no los considera sociedad civil. Al independentismo si se le ha invitado pero no irá. El soliloquio, el monólogo, el autoindulto…”, concluye.