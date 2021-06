Rafa Latorre, sobre los fondos europeos: "Este no es un suceso triunfal, es el paliativo a una catástrofe trágica"

Rafa Latorre habla en Más de uno sobre el visto bueno de Bruselas al plan de recuperación de España para los fondos europeos. Considera que esta una gran noticia porque nuestro país recibirá 19.000 millones de fondos europeos para inversiones y reformas este año. Sin embargo, matiza que "la propaganda no lo estropee con sus relatos: este no es un suceso triunfal ni un premio, es el paliativo a una catástrofe trágica, deprimente y ruinosa y conviene no olvidarlo", considera.

Recuerda que el Parlamento todavía no conoce el plan que la Comisión ha aprobado y va a tener un papel sustancial en cumplirlo, porque en plan compromete reformas como garantía para las inversiones y, por eso, "la Comisión Europea tuvo la prevención de advertir que va a ser necesario el acuerdo". Explica que, atendiendo al carácter y materia de las reformas, va a ser preciso el concurso de la oposición, sobre la que Sánchez podría jugar la baza de la extorsión sentimental, es decir, sustituir la siempre procelosa negociación de las políticas por la acusación de antipatriotismo. Aún así, comenta que la oposición tampoco debe ceder a las tentaciones perversas, como "considerar que desgastar al Gobierno es un interés superior a paliar las necesidades urgentes de nuestra economía". "A ver si una nueva cultura del acuerdo va a ser el beneficio inesperado de este generosa inyección de liquidez", señala.

Concluye recordando aquella frase Rahm Emanuel le dijo a Barack Obama cuando éste le pidió su primer consejo como jefe de gabinete. "Nunca desaproveches una buena crisis, le dijo, y suena cínico pero es un consejo sabio", finaliza.