Rafa Latorre: "¿Por qué el Gobierno favoreció con una millonada pública a una compañía como Plus Ultra?"

Rafa Latorre analiza en Más de uno la precisa y trabajada acusación del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano en La Brújula, que acusaba al Gobierno de adjudicar dinero a la aerolínea Plus Ultra sin seguir los criterios necesarios para el rescate. "Ya no hay dudas, sino indicios de que la empresa fue rescatada con dinero público de forma arbitraria, ventajista e ilegal", comenta. Latorre recuerda los cuatro argumentos que presentó Garicano a la Comisión Europea para denunciarlo: que no es una empresa estratégica, que la empresa no va a poder devolver el dinero porque no es viable, que su quiebra no sería culpa del Covid porque su crisis es previa y que la ayuda que le concedió la SEPI es manifiestamente desproporcionada.

Señala Latorre que Plus Ultra nunca ha dado beneficios, que tiene cuatro aviones, que solo vuela a tres países y que el rescate contraviene una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Sin embargo, asegura que, a pesar de no cumplir los requisitos, esto no solo no disuadió al Gobierno de rescatar a la empresa, sino que le concedió una ayuda tres veces mayor de la legalmente permitida. "Todo esto es muy concreto, no son vagas acusaciones de felonía y traición y, por tanto, exigen una respuesta", comenta.

Concluye diciendo que si todas estas cuestiones tan concretas no obtienen una respuesta, se entenderá que no la hay. Entonces solo quedará una pregunta por responder muy inquietante: "¿Por qué el Gobierno favoreció con una millonada pública, en una operación tan arriesgada, a una compañía como Plus Ultra? ¿Por qué a Plus Ultra y no a otra?", finaliza.