Luis Garicano sobre la ayuda a Plus Ultra: "La empresa ha reconocido que no van a devolverla"

Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, vuelve a La Brújula para analizar la situación de la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Nos explica que el préstamo que se hizo a dicha empresa fue "simulado", es decir, para probar que no estaba en crisis, este dinero "no salió de Panamá" y señala que "es extraño que se adjudicara a alguien que no lo merece".

En estos casos, el crédito debe utilizarse para proteger a los deudores y asegurar que se devolverá, no obstante, al quedarse todo en Panamá, "solo se pretende vender la simulación que la empresa está mejor de lo que está". Los datos no cuadran porque Plus Ultra ya tiene varios préstamos que retornar y durante estos años ha habido muchas pérdidas e incluso la misma aerolínea "ha reconocido que durante los próximos años perderán 35 millones de euros".

Así, la empresa ha explicado ya que "no van a devolver esa ayuda" y Garicano se pregunta cómo es posible que el Gobierno haya adjudicado estos préstamos y "no se las ha estudiado". Además, remarca que algunos de los líderes de esta están siendo investigados por corrupción: "Si uno piensa en que receptores hay detrás, no encuentra explicación a esta decisión".

Por ello, además de que Ábalos sigue afirmando que "no sabe nada y que eso no se lo cree nadie", manifiesta el eurodiputado que "el Ejecutivo debe dar explicaciones con claridad" y la única consecuencia de esto es que nadie se crea al Gobierno.

Indulto a los presos del procés

Garicano también ha hablado de los indultos que el Gobierno prepara para los presos independentistas y se muestra "horrorizado" porque el presidente esté utilizando el "lenguaje de los separatistas", ya que si están en la cárcel, es por robar y no por venganza. Esto permite a los líderes del procès "decir que España es un país rencoroso".

Usa el ejemplo del indulto a Chávez, que después de él "dio un golpe de estado" y añade que "hay que aprender de la historia".