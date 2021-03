Luis Garicano sobre la ayuda a Plus Ultra: "Estoy perplejo, no tengo explicación posible más allá de que sea un favor a amigos de Venezuela"

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, nos cuenta el asombro que ha sentido desde Bruselas tras la concesión de la ayuda a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno de 53 millones de euros: "Es como una apuesta de ¿A qué no le das una ayuda a Plus Ultra? Qué no, sujétame el cubata. Estoy perplejo, no tengo explicación posible más allá de que sea un favor a amigos de Venezuela". Cree que no los problemas de la aerolínea, nada tienen que ver con la pandemia: "El problema de esta empresa no tiene nada que ver con el Covid, es que no saben sacar adelante a una arolínea. Imagino cómo lo deben ver otras empresas, es un insulto".

Puntualiza que si en Europa consideran que no cumplen los criterios pueden quitarles la ayuda: "La Comisión Europea dio autorización para ayudar a una empresa estratégica y que no tuvieran empresas en el 2019. En Europa pensarán que les hemos tomado el pelo. Hemos mandado una denuncia a la Comisión para que lo investiguen, me extrañaría mucho que esta ayuda saliera adelante. Espero la semana que viene tener una respuesta de la comisaria". Y piensa que una concesión tan polémica nos puede pasar factura: "Después de esto en Europa nos van a mirar con lupa, hace mucho daño al plan de recuperación.

Apunta en una dirección en la responsabilidad de conceder la ayuda: "El ministro Ábalos es el único que ha hecho un informe para que se haga una ayuda a esta empresa. Huele muy mal, y tiene que dar una explicación muy clara".

Situación de Ciudadanos

Hemos pasado un momento muy tenso tras haber cometido errores graves, y tengo confianza en el futuro del partido desde los pilares de Fernando Igea y de Edmundo Bal. Sobre la marcha de Toni Cantó dice que "igual que hay personas cambian de voto, otras de partido. Ha hecho lo que ha pensado que era lo mejor"

La empresa Plus Ultra

Ocupa el puesto 166 en el ranking de aerolíneas españolas y operar el 0'03 de los vuelos en el año 2019. Una empresa que siempre ha dado pérdidas desde su creación en 2011, 53 millones de euros a una compañía muy menor que pidió un crédito ICO y los bancos se lo negaron por riesgo de insolvencia. Una compañía en la que el 47% del capital es de una empresa de Reyes Rojas, cercano al dictador Maduro. Una compañía en la que participaban con el 53% por dos empresarios españoles uno de ellos Fernando González, condenado en 2020 a un año de cárcel por delito fiscal, y responsable de la quiebra de Air Madrid.