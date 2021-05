Rafa Latorre: "El indulto es el poder perdonándose a sí mismo, porque el centro de la decisión es Pedro Sánchez"

Rafa Latorre habla en Más de uno sobre los indultos a los presos del procés. Señala que da igual cuál sea el criterio del Tribunal Supremo porque este tipo de trámites serían atendibles si el preso fuera el centro de la decisión, pero no es así. "Más que nunca el indulto respondería a la definición canónica: es el poder perdonándose a sí mismo, porque el centro de la decisión es Pedro Sánchez, que renovaría así los votos con Esquerra", comenta.

Además, explica que el verdadero indultado no será el indultado y que, por ello, no se le exige una expresión de arrepentimiento y se ignoran todas los veces que "los futuros indultados prometieron que volverían hacerlo". "Si un indulto ya es un ejercicio de pura arbitrariedad, imagina uno que no cuente ni con el respaldo judicial ni con la colaboración del indultado", comenta, explicando que sería una decisión política y puramente instrumental: el poder concediéndose a sí mismo una prórroga.

Concluye diciendo que, más que indulto, a los condenados por el procés estaríamos hablando de "una reescritura de la sentencia que los condenó y eso sí es grave".