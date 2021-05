Rafa Latorre: "Esto es una crisis diplomática y humanitaria porque unos echan niños al mar y otros, agentes para salvarlos"

Rafa Latorre habla en Más de uno del conflicto migratorio generado en la frontera de Ceuta con Marruecos. Asegura que hay una imagen que ilustra con exactitud el desequilibrio moral de la crisis que se está viviendo allí y es la de un guardia civil sumergido en el mar, sosteniendo un bebé en sus manos para que no se hunda en las aguas. En ella, considera que están representados los dos mundos que se enfrentan en esta crisis: "Dos mundos que no solo no comparten el mismo escrúpulo moral, sino en el que uno emplea la autoexigencia moral del otro como si fuera una debilidad o una fisura".

Latorre se pregunta "qué se puede hacer contra el régimen que no solo no siente ninguna responsabilidad sobre la integridad física de sus ciudadanos, sino que utiliza sus vidas como munición diplomática" y califica esto de auténtica carne de cañón. Además, considera que cualquier análisis esta crisis debe partir de ese desequilibrio moral y comenta que hay "pocos eufemismos tan obscenos como eso de que Marruecos suspende la cooperación con España en materia de inmigración".

Concluye diciendo que pronto habrá que ocuparse de "la cadena de negligencias del Gobierno español que excitaron las peores pulsiones de nuestro entrañable país vecino". Sin embargo, recuerda que el enorme desequilibrio de esta crisis consiste en que, "si esto es una crisis diplomática, además de humanitaria, es porque unos echan niños al mar y los otros, agentes para salvarlos".