Rafa Latorre: "Todas las cosas que Sánchez dijo que no haría y acabó haciendo"

EL GALLO ZUMBÓN

Rafa Latorre analiza en Más de uno las decisiones que ha ido tomando Pedro Sánchez desde el pasado 10 de noviembre. "He estado pensando en todas las cosas que Sánchez dijo que no haría y desde las pasadas elecciones o ya las ha hecho o esta a punto de hacerlas". Empezando por un primer desafió al insomnio con el pacto con Iglesias, "un acuerdo del que no conocemos nada igual que no conocen nada los 90.000 militantes socialistas que lo aprobaron". Por otro lado, también ha sucumbido a tener como "socio preferente a Esquerra cuyo líder cumple condena por sedición".