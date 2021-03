Rafa Latorre: "Cliché pandémico es el que define a Madrid como un parte temático de la fiesta lleno de franceses borrachos"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre por qué ya no se habla de los bulos: es un tema en el que nos zambullimos con urgencia hace unos meses y de repente, desapareció.

Habla también sobre el desconcierto que hay en cuanto a la gestión de la pandemia y dice que abundan los clichés pandémicos y aclara algunos, como el del ritmo de vacunación. Sobre este asunto, Latorre dice que no es que las comunidades no tengan los medios para la campaña, "lo que no hay son vacunas".

Latorre asegura que otro cliché es el que define a Madrid como un parte temático de la fiesta lleno de franceses borrachos. Concluye diciendo que ya se ha quedado viejo eso de "es más fácil cree que saber, y que lo realmente fácil es sentir".