Rafa Latorre: "¿Cómo es posible que la vacunación tenga un calendario tan convencional cuando se trata de hacer un esfuerzo de guerra?"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre el coronavirus y cómo las fronteras sí afectan a su difusión. Explica que desde el principio de la pandemia se habló del virus "como si fuera un paisano y se decían cosas como que el virus no entiende de fronteras". Sin embargo, señala que sí le afectan las fronteras porque "el virus lo transportan los humanos y es el movimiento de los humanos lo que se ha demostrado como un difusor" más eficaz del contagio. Por ello, asegura que carece de sentido que "un logroñés no pueda visitar Vitoria si un parisien puede llegar hasta Cádiz". Explica que esta es solo una forma de acrecentar la fatiga pandémica, y que "si se trata de evitar una reagrupación familiar de los españoles, dígase, porque si no puede crecer la sensación de que uno vive encerrado en una reserva turística".

Además, recuerda que lo que no le afecta al virus son los festivos. "¿Cómo es posible que la vacunación tenga un calendario tan convencional cuando de lo que se trata es de hacer un esfuerzo de guerra para salir cuanto antes de esta pesadilla?", se pregunta, y añade que no se ha enfatizado lo suficiente en que las vacunas están ofreciendo unos resultados inapelables. Concluye diciendo que igual se une a la iniciativa de Rubén Amón y reclama que "el Consejo de Ministros se ponga en fila y ante una cámara para una vacunación pedagógica con AstraZeneca y a ser posible en día festivo además".