Fernando Ónega: "Una condena menor que la permanente revisable para Ana Julia Quezada decepcionaría a la sociedad"

Sólo puedo responder con impresiones personales. La primera dice, como siempre, que el Constitucional está tardando demasiado en dictar sentencia sobre el recurso contra la prisión permanente revisable ; pero, en lo que alcanza mi memoria, no recuerdo ningún tipo de presión para que la acelere.

La segunda es que el debate apasionado que suscitó cuando se incorporó al Código Penal ha desaparecido. No está ni en los medios informativos ni en los discursos políticos y dudo que vaya a estar en la campaña electoral.

Como tú me planteas, Alsina, parece que ha dejado de estar cuestionada por los legisladores. Y la tercera es que la sociedad asumió esa pena. Ya no se entiende como una inconstitucional cadena perpetua. Y no solo la asumió, sino que pide su aplicación en delitos como el del asesinato del niño Gabriel Cruz. Sospecho que ningún partido político querrá llevarle la contraria a un estado de opinión tan generalizado. Y es que, en muchos casos, el delito o la proliferación de delitos hacen la pena. Fuerzan a su endurecimiento o hacen que se justifiquen las penas más duras, y la prisión permanente revisable es lo más duro que se puede sentenciar en este momento.

El caso de Ana Julia es, clarísimamente, uno de ellos, porque ha sido uno de los más crueles que hemos visto. Ignoro si el no apreciar ensañamiento actúa en contra, pero está reconocida la alevosía. Creo que cualquier condena menor produciría decepción en la sociedad.