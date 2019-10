Fernando Ónega: "Gerona va camino de convertirse en el pulmón del separatismo"

REPASO DE LOS TEMAS DEL DÍA

Fernando Ónega repasa en Más de uno los temas del día y tiene que centrarse un día más en la situación de Cataluña con motivo de la jornada que hubo ayer de disturbios. Por un lado, las palabras de Torra cada vez se interpretan más como un desafío al estado y por otro lado, los actos de los manifestantes al agredir a una periodista alejan la imagen de movilización pacífica que quieren dar. Además, se conoce que el PSC no apoyará la moción de censura propuesta por Rivera. Por último, analizamos las jornadas que está teniendo Pedro Sánchez en las que no hay un día que no asista a algún acto o medio de comunicación.