Fernando Ónega: "En periodo electoral, no se alcanzan acuerdos"

La respuesta está en tu misma pregunta: han dejado en precario a la Administración de Justicia, con vacantes en los Tribunales, Supremo y Superiores; con grave riesgo de provocar un gigantesco atasco en los ya atascados juzgados y con pérdida de prestigio y aprecio social, porque está muy dicho que una Justicia tardía no es justicia y porque, puestos a dañar, se daña incluso a la economía, con miles de millones de euros paralizados en instancias judiciales.

Es preciso recordar por qué empezó todo esto: por la negativa del PP a cumplir un mandato constitucional de renovación del Consejo en tiempo y plazo predeterminados. A partir de ahí todo fueron desvaríos: un intento del gobierno de la nación de saltarse la ley con otra ley y elegir un gobierno de los jueces digno de toda sospecha, idea felizmente desbaratada por la presión europea; más tarde, la reacción infantil y chantajista de “dado que yo no puedo renovar el Poder Judicial, el Poder Judicial no puede cubrir vacantes” y lo último que faltaba: no se toca nada hasta que pasen las elecciones andaluzas, lo cual tiene una perversa traducción: en periodo electoral, no se habla, no se negocia, no se alcanzan acuerdos porque pueden beneficiar al adversario en las urnas.

Y ahí tenemos el espectáculo del CGPJ actuando como un tapón para renovar el Tribunal Constitucional. Estamos asistiendo, espero que ya solo por unas semanas, a lo peor, a lo más perverso del partidismo.