Fernando Ónega: "La oposición a los indultos es transversal, pero Sánchez necesita forzar la división entre izquierda y derecha"

Espero que no, querido director. Si ser de izquierdas obligase a aplaudir siempre al jefe del gobierno, estaríamos no ante le negación de la libertad, sino ante el fracaso de la razón. Y lo mismo cabe decir de la otra parte, si se tratase de aplaudir siempre a un líder conservador. De hecho, en la práctica no ocurre así.

Alfonso Guerra es de izquierdas y califica los indultos como jurídicamente ilegales y políticamente indeseables. Felipe González también lo es y no daría los indultos en las condiciones actuales. Y García Page. Y otros dirigentes socialistas, que son militantes y gobernantes. Espero, además, que nadie en el poder confunda la opinión pública con lo gritado en una manifestación. Las manifestaciones son, recordado Josemari Calleja, para muy cafeteros. La opinión pública es lo que hablamos los vecinos y sale en las encuestas. Y hoy por hoy, la mayoría de la sociedad, salvo en Cataluña, está contra los indultos. Y en esa mayoría hay votantes socialistas, cómo no. Y seguramente comunistas. Y jóvenes y viejos. Y, como diría aquella, jóvenas y viejas.

La oposición a los indultos sí que es transversal. Y el aplauso también lo es. Lo que pasa, probablemente, es que Sánchez, para convencerse a sí mismo de que debe seguir adelante, necesita forzar la división entre izquierda y derecha en la que se maneja con tanta soltura. Necesita enfrentar a los dos bloques. En ese sentido, la nueva foto sepia de Colón posiblemente le haga un favor.