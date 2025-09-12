Carlos Alsina destaca las cuatro revelaciones clave que le hizo Yolanda Díaz durante la entrevista: "Esa es la llave"

La entrevista que Carlos Alsina le hizo a la vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que habló de "chantaje" refiriéndose a la actitud de Junts en la negociación por la reducción de jornada, ha tenido un amplio reflejo en los distintos medios de comunicación y sigue ocupando espacio en las principales tertulias.

El propio Carlos Alsina ha hecho su particular resumen de lo que considera los puntos más importantes de esta conversación "bien interesante" que mantuvo con la número tres del Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su monólogo, el director de Más de uno ha destacado los cuatro temas clave sobre los que se pronunció Díaz en la entrevista y las reveladoras declaraciones que hizo al respecto.

El Gobierno incumple la Constitución al no presentar presupuestos

Alsina resalta en primer lugar que la número tres del Gobierno de España admitió que el Ejecutivo al que pertenece está incumpliendo la Constitución al negarse a presentar el proyecto de Presupuestos a las Cortes.

Concretamente, Yolanda Díaz dijo que presentar los presupuestos "no sólo es una obligación constitucional sino política".

El Parlamento que salió de las urnas es mayoritariamente conservador porque Junts lo es

Señala Alsina que la vicepresidenta Segunda del Gobierno admitió que el Parlamento que salió de las urnas en 2023 es mayoritariamente conservador porque Junts lo es.

"¿Pero Junts no formaba parte del bloque progresista?", le preguntó Alsina, a lo que Díaz contestó "yo no he afirmado esto jamás".

El Gobierno aprobó la amnistía en contra del sentir mayoritario de la sociedad

Alsina ha apuntado también que Díaz admitió en esta misma entrevista que el Gobierno al que pertenece ha sacado adelante la ley de amnistía a sabiendas de que iba en contra del sentir mayoritario de la sociedad.

"Si el Gobierno es consciente de cuál es la opinión mayoritaria de la sociedad y entiende que no se debe ir en contra de esta opinión mayoritaria, es que ustedes han sacado una ley de amnistía que no tiene el apoyo de la sociedad", argumentó Carlos Alsina.

"Estoy de acuerdo", respondió la vicepresidenta.

Díaz presumió de no haber cedido al chantaje de Junts

Por último, y en esto ha hecho especial hincapié Carlos Alsina, la número tres del Gobierno de España "presumió de haberle frenado los pies a Junts en su intento de imponerle peajes, que nada tenían que ver con la reducción de jornada, a cambio de apoyarle al gobierno esa reforma".

"Yo tengo límites y no voy a entregar mi país ", afirmó Yolanda Díaz, que añadió que "uno tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto con una posición de fuerza que no es una clave de negociación sino de chantaje".

Alsina ha recalcado las declaraciones en las que la vicepresidenta Segunda alardeó de haber dicho en el Congreso "lo que nadie antes le dijo a Junts y lo que España necesitaba oír: que hay límites y que no se puede ceder al chantaje".

Carlos Alsina ha finalizado este resumen de la entrevista evidenciando la paradoja de la actitud de Yolanda Díaz: "La vicepresidenta que primero blanqueó a Puigdemont revolviéndose contra el uso que hace Puigdemont de sus siete diputados en el Congreso: esa es la llave que hizo posible que Pedro Sánchez siguiera siendo presidente y que de rebote hizo posible que Díaz siguiera siendo vicepresidenta".

"La llave de derechas a la que ambos deben el cargo que hoy desempeña", ha concluido Alsina.