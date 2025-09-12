CINE

El comentario de Arturo Pérez-Reverte sobre la nueva película de Amenábar: "Hay dos minutos polémicos que darán que hablar"

Pérez-Reverte ha querido subrayar el valor de la propuesta de Amenábar, y ha hablado en concreto de "dos minutos polémicos" que, según él, generarán mucho debate entre la gente.

Tomás Sanjuán

Madrid |

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha sido uno de los primeros en ver la película que se estrena Alejandro Amenábar, que no ha dudado en recomendar la cinta y en subrayar que existen elementos que, a su juicio, provocarán debate.

"He visto El cautivo y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad", ha escrito en su cuenta de X.

La película recrea el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel en el siglo XVI y, más allá de su cuidada ambientación histórica, aborda de forma sugerente una relación íntima entre el escritor y Hasán Bajá, el gobernador de Argel.

Pérez-Reverte puesto el foco en "dos minutos polémicos" que, según él, darán mucho que hablar. Al mismo tiempo, ha querido subrayar el valor de la propuesta de Amenábar, a quien describe como "valiente" por ofrecer una interpretación libre de un episodio menos conocido en la vida de Cervantes.

