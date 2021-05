Fernando Ónega: "El indulto como medida política no resuelve el conflicto; los indultados se seguirán considerando víctimas de la opresión"

El indulto es una figura jurídica de larga historia hasta que los gobernantes deciden ponerla al servicio de los intereses políticos. En ese momento, que es el actual, se convierte en una herramienta política. Y una vez que ocurre eso, importa poco la regulación del siglo XIX que siempre invoca el ministro de Justicia.

Esa regulación habla de arrepentimiento, y aquí no hay arrepentimiento ni Cristo que lo fundó. Al revés, hay un aviso cuya sinceridad honra a los presos que lo dijeron: lo “tornarem a fer”. Dicho sea así de claro para que nadie tenga duda de que el indulto se ignora como figura jurídica y, como medida política, saca a los presos de la cárcel, alivia su dolor, como dice Aragonés, pero no resuelve el conflicto. ¿Bajará la temperatura del conflicto? Es posible, pero conseguirá algo no buscado: que, como lo que se pide es amnistía, los indultados estarán en libertad, pero se seguirán considerando víctimas de la opresión. Lo veremos en cuanto salgan y se vuelvan a hacer la foto con carteles de amnistía.

No me opongo a ninguna medida de gracia. Lo que no puedo hacer es verlos con naturalidad como pide el ministro Campo, porque naturales no son. Son forzados. Someten al Estado a un estrés que sólo estaría justificado si se consiguiera el objetivo de pacificación. Como eso no está garantizado, sino todo lo contrario, me alegraré por los liberados y mantendré la duda sobre los gobernantes y su sentido de la justicia y la autoridad.