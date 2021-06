Fernando Ónega: "Si no hay un debate en el Congreso sobre los indultos, tendré problemas para hablar de democracia parlamentaria"

Desde luego, no hay proporción entre la relevancia de los hechos y el tratamiento que les debía corresponder en una democracia parlamentaria. Los hechos, que son los indultos, han sido calificados como históricos. Dejémoslos en trascendentes. Añadamos traumáticos.

Como trascendentes y traumáticos, el presidente acudió a presentarlos en Barcelona, ayer hizo una versión reducida para prensa y por ahora le han fallado las formas. La versión de Moncloa se quedó sin preguntas de los periodistas que querían saber, por ejemplo, por qué Sánchez pasó del cumplimiento íntegro de las penas a lo que Fernando Savater llama “indulgencia plenaria”. Y el Congreso, sede de la soberanía nacional, todavía no tiene noticia oficial de los indultos ni de por qué se concedieron. La tendrá quizá dentro de una semana en un Pleno variado, pero hoy no.

Me cuesta mucho decir que Sánchez ningunea al Parlamento, pero lo parece. Comprendo que un debate monográfico es un martirio. Comprendo que es difícil debatir intuiciones. Y comprendo que a lo mejor no es oportuno incendiar el Congreso con los encendidos reproches de una oposición lanzada a aprovechar el momento para destruir a Sánchez. Pero, si no se hace un debate monográfico a la altura de la sensibilidad nacional que existe, yo tendré problemas para hablar de democracia parlamentaria. Y tendré una inquietante duda: si algo no se puede explicar con amplitud y rigor, puede ocurrir que sea inexplicable.