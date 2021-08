Fernando Ónega: "El PP cometió los pecados de siempre: se opone por oponerse"

LEER MÁS España concluye la misión de evacuación de personas de Afganistán con los dos últimos vuelos

Ya es triste que en asunto de tanta trascendencia haya que calificar de forma distinta a gobierno y oposición. Pero no hay otra. Así ocurre en España y ocurre en Estados Unidos. Ese es el debate político que deja la precipitada salida de Afganistán. Y aquí no se trata de debatir quién hizo la política más inteligente, que no la hubo, sino quien hizo una mejor escapada o, dicho en términos positivos, quién salvó a más personas en medio del pánico y el horror.

Quiero decir que nadie puede presumir de cómo deja Afganistán, pero sí de cómo hizo la retirada. Y el gobierno, lo siento, señor Casado, si se le quitan los excesos de propaganda y esas apelaciones al orgullo del señor Sánchez, merece cuando menos un aprobado. Con algo de generosidad, un notable. Con mucha generosidad, un sobresaliente. Y creo que se lo dio el rey con su presencia y sus palabras en Torrejón. Me da igual que haya sido a los militares o a los ministros.

La oposición, entendiendo por oposición al Partido Popular, no es que se haya pasado en la crítica. Es que cometió los pecados de siempre: se opone por oponerse. No distingue el fracaso de Occidente en 20 años de ocupación de la operación de salvamento. Y a este cronista, como opinión personal, le gustaría que, cuando el PP descalifican al gobierno, lo haga diciendo por qué, cuáles son sus datos para la crítica y cuál sería su alternativa. Si nada de eso hace y se queda en la pura descalificación, no me acaba de convencer.