Rubén Amón indulta a San Valentín: "El santo impostor"

EN MÁS DE UNO

No creyendo en el amor, me parece que San Valentín es el santo idóneo para celebrarlo, el amor porque es un santo impostor. Lo entendió mejor que nadie Al Capone con su matanza catártica. Ya sé que me estoy metiendo en el terreno de tu santoral, doctor Alsina, pero sucede que la Iglesia desalojó a San Valentín del santoral ortodoxo.