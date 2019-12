Rubén Amón condena a Doña Manolita: "Sus largas colas me obligan a sacar el látigo contra los crédulos y supersticiosos"

EN MÁS DE UNO

Hoy no voy a indultar. Voy a condenar. Y no me disuade de hacerlo el diminutivo de la protagonista. Doña Manolita. Ya sabéis a quien me refiero. Y no solo porque representa el despacho de lotería más famoso de la capital, sino porque las colas que colapsan la zona de Callao me obligan a sacar el látigo contra los crédulos y los supersticiosos.