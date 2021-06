La prensa destaca el encuentro entre el Rey Felipe VI y Pere Aragonès en Cataluña

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa destaca el encuentro de Felipe VI con Pere Aragonès en Cataluña. ABC lo dice a las claras en su portada: "Los empresarios fuerzan a Aragonès a no plantar al Rey". Sin embargo, El País dice que Aragonès inicia el deshielo con el Rey y supone que el breve encuentro fue iniciativa del presidente catalán. El Mundo lo titula como “Un plante a medias de Aragonès al Rey". Además, La Razón cuenta en su portada que La Moncloa asegura que el Rey está al tanto de toda la negociación con Esquerra mientras que El Confidencial abre con este titular: “El Gobierno involucra al Rey en su agenda catalana para avanzar en la normalización”. El Mundo recoge una noticia francamente inquietante: “Los CDR idearon atentados y tenía como objetivo a Casado”. La Razón añade que tenían como objetivo atentar contra la Guardia Civil y la Fiscalía. El Independiente dice que el Gobierno traslada a Esquerra que los indultos irán al Consejo del día 22. Asimismo, ABC señala que el recurso contra el indulto depende ya de Dolores Delgado y no de los fiscales del ‘procès’. Por otra parte, la prensa también destaca la aprobación de la Comisión Europea al programa español para recibir los fondos europeos. El País comenta a cuatro columnas que Bruselas reclama consenso para aplicar el plan español. En El Español también abren con ello y dicen que el Gobierno tendrá que pactar la reforma laboral y la de las pensiones en 2021 para recibir 10.000 millones de la UE. En la portada de El País hay otra noticia que me apetece destacar: “Próximo acuerdo para quitar las mascarillas en exteriores si se guardan 1,5 metros”. Por último, en Vozpopuli dicen que Moncloa prepara la "vacunación televisada" de Pedro Sánchez en un hospital de Madrid.

Marta García Aller nos traslada a Francia, donde a partir de hoy ya no es obligatorio el uso de mascarillas en exteriores, salvo en lugares abarrotados. También se levanta el toque de queda de las 11 de la noche que seguía vigente. Además, viajamos a la Guayana francesa, donde han logrado llegar varios centenares de sirios que huían de la guerra. El diario beirutí L’Orient-Le Jour cuenta la historia de una familia siria con tres hijos y la abuela que escaparon de Damasco hasta uno de los campamentos de refugiados de Libia. Desecharon cruzar el mediterráneo por la abuela y se enteraron por Whatsapp de que Brasil da visas humanitarias a las víctimas del conflicto sirio. Gastaron todos sus ahorros en volar a Brasil y una vez allí, en un bote en medio de la noche, cruzaron el río Oyapock que separa Brasil de la Guyana francesa. En solo unos minutos, ya estaban en territorio europeo, al otro lado del Atlántico.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, EQT opa a Solarpack: ofrece 26,5€ en efectivo por acción, con una prima del 45% sobre el precio del martes. BBVA realizará la recompra de acciones en noviembre. El Gobierno suspenderá el pago de impuestos para bajar el recibo de la luz. Ayuso anunciará hoy la bajada inminente del IRPF en Madrid, y en un editorial, Expansión dice que “también una ley para blindar la autonomía fiscal de Madrid. Un mecanismo que busca poner freno a los intentos del Gobierno para obligar a la región a subir sus impuestos mediante la armonización al alza de los tributos autonómicos en la que ya trabaja la comisión de expertos designada ad hoc por el Ministerio de Hacienda”. En Cinco Días, sobre las pensiones, Escrivá se da un año para sustituir el factor de sostenibilidad. En El Economista, Telefónica reduce el peso de su deuda al nivel medio del sector. La UE recorta en 8.000 millones las ayudas para el año 2021.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Sergio Ramos se despide este jueves del Real Madrid tras 16 años en el equipo blanco y hablará tras el acto de despedida. La UEFA castiga al futbolista austriaco Marko Arnautovic por insultos racistas a un macedonio y le suspende durante un partido. Italia ya está clasificada para octavos de final de la Eurocopa, tras ganar 3 a 0 a Suiza, y también está muy cerca Bale. Comienza el Eurobasket femenino en Valencia. Los Ángeles Clippers y los Atlanta Hawks remontan sus series y están a un solo encuentro de la final de conferencia de la NBA.