Arancha González Laya, sobre el plante de Aragonès al Rey: "Me quedo con que las instituciones catalanas van a estar representadas"

LEER MÁS Pere Aragonès plantará al Rey Felipe VI en la reunión del Círculo de Economía

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, opina en Más de uno con Carlos Alsina sobre el desplante de Aragonès esta noche al rey en Barcelona.

"Me quedo con que las instituciones catalanas van a estar representadas en este evento"

Sobre cómo explica el Gobierno al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que se encuentra de visita de Estado en España y que asistirá junto al Rey a la cena de inauguración de la 36 edición de la reunión del Cercle d'Economía en Barcelona, la ausencia del presidente de la Generalitat, González Laya asegura que se queda con que las instituciones catalanas van a estar representadas en el evento y pone en valor el interés que tiene el presidente de Corea en conocer Barcelona.

En cuanto a si le parece grave que Aragonès no asista a la cena porque no soporta sentarse con el monarca, la titular de Asuntos Exteriores afirma que "me quedo con lo que importa: la imagen, la visibilización de nuestro país en todas sus comunidades autónomas".

"Tenemos un acuerdo de Defensa con EEUU que queremos profundizar"

Por otro lado, al ser preguntada por qué significa reforzar la relación militar de España con Estados Unidos, después de que Pedro Sánchez afirmara que habló con Biden sobre ello en la cumbre de la OTAN, la ministra Laya explica que "nosotros tenemos un acuerdo de Defensa con EEUU y queremos profundizarlo".

Además, la titular de Asuntos Exteriores destaca la importancia de que EEUU apoyase que la próxima cumbre de la OTAN tenga lugar en España. "No es una cumbre cualquiera, es el lugar donde se va a definir el futuro de la OTAN para los próximos 10 años", apunta la ministra.

La ministra niega que Pedro Sánchez declinara la oferta de acoger la cumbre de la OTAN de 2019 y que la cumbre de 2022 era inicialmente una reunión de ministros de Exteriores y Defensa para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, pero con el cambio de administración en Estados Unidos se pensó en que esa reunión se podía traducir en una cumbre.

"Estoy segura que la conversación entre Sánchez y Biden tendrá un seguimiento en los próximos meses"

Con respecto a la brevedad de la conversación que el presidente Joe Biden mantuvo con Pedro Sánchez, González Laya, explica que desde el inicio de la administración de Joe Biden se han tenido contactos a todos los niveles y confirma que varios ministros españoles han mantenido conversaciones con sus homólogos estadounidenses. "Estoy segura que la conversación entre Sánchez y Biden tendrá un seguimiento en los próximos meses", asegura la ministra de Exteriores.

Sobre la crisis de Gobierno y si le inquieta, la ministra dice que "intento abstraerme del ruido hacia mí y lo que me guía es el compromiso que asumí de trabajar para defender los intereses de nuestro país y en eso ocupo el 150% de mi tiempo".

Por último, sobre la visita de la presidenta de la Comisión Europea a España, González Laya afirma que "lo que significa es que la Comisión Europea da luz verde al plan español de Recuperación y Transformación".