El primer día del verano. Que vamos a compartir con ustedes desde Buitrago del Lozoya. Con el sosiego que se respira aquí a esta hora.

En el PSOE repiten el salmo: "No extrapolen"

Hoy es el día siguiente al día siguiente. De lo de Andalucía. El terremoto que ha provocado Juanma, presidente absoluto. En el PP dan por hecho que se abrirá la tierra bajo los pies de Pedro Sánchez y se lo tragará para siempre. En el PSOE ponen cara de póquer y repiten el salmo que nadie cree. Éste que dice: no extrapolen, no extrapolen.

Hoy los diarios traen fotos del presidente en sus portadas. En unas tiene cara de haberse tragado un paraguas. En otras, de padre primerizo que no ha pegado ojo y al que se le ha caído encima mientras dormía el techo de la casa. En todas, de estar digiriendo un sapo.

Miren, ni va a haber cambio de ciclo político porque Feijóo diga que ya lo hay, ni va a dejar de haberlo porque Sánchez diga que no existe. Las frases se las lleva el viento. Los votos, no. Los votos deciden parlamentos.

Por supuesto que tiene sentido preguntarse qué pasaría en el Congreso de los Diputados si los votantes ecogieran en autonómicas lo mismo que en generales. Tiene tanto sentido que todos los partidos, lo admitan o no, están haciendo esos cálculos.

El PP mira a Andalucía y se le pone cara de triunfador. Pero mira a Cataluña, o al País Vasco y la cara le cambia. El PSOE, lo mismo. En Madrid, en Castilla y León, y sobre todo en Andalucía, su facturación electoral es francamente escasa. En Castilla La Mancha, en Extremadura, tiene mayoría absoluta. Y en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Navarra gobierna a base de alianzas. Alguna tan incómoda, ahora mismo, como Mónica Oltra.

No está para fiestas Ximo Puig

No está para fiestas Ximo Puig. Porque tiene a la vicepresidenta imputada, porque actúa como si la imputación le resbalara y porque él tiene en su mano destituirla en vista de que ella no se aparta.

Pero vuelvo a Andalucía. Y a esto que llaman cambio de ciclo. Expresión talismán: cambia el ciclo. Que, en realidad, significa: huele a mudanza en la Moncloa. Que al PP le huela a eso no significa que vaya a pasar. Que el PSOE finja que el domingo no pasó nada no le garantiza que no pase.

En el día siguiente al siguiente, los populares disfrutan creyendo ver ya a Feijóo en la Moncloa -igual un poco prematura la visión, pero hay que entender el estado de excitación desinhibida-, y los socialistas se quedan a vivir en la campaña que han perdido.

Fue pasmoso escuchar ayer al portavoz del partido, cara de póquer-Sicilia, repetir la matraca de que Moreno ha ocultado las siglas del PP, que anticipó las elecciones por pura conveniencia o que el PSOE, claramente, es el partido que mejor defiende a los andaluces.

En el PSOE no hubo una sola voz crítica con la estrategia que se ha seguido

A ver, Sicilia, que las elecciones ya han sido. 43% de los votantes andaluces han elegido al PP, 24% han preferido al PSOE. Y aún más pasmoso escucharle proclamar, con orgullo de disciplina de aparato, que no hubo una sola voz crítica ayer con la estrategia que se ha seguido. Y que les ha hundido.

Se han hecho a sí mismos un llamamiento a la reflexión. Imagínese usted la escena. Toda la Ejecutiva del PSOE reunida. Preside Pedro Sánchez. Ni media broma sobre el cambio de ciclo político. Nada de extrapolar, hombre, qué tontería. Ni extrapolación ni gaitas. Pedro va primero en las encuestas de Tezanos, nada puede salir mal.

‘Lo hemos hecho bien’, dice alguien. ‘Sí, sí, todo bien, nada que criticar’, dice el resto. ‘No, críticas no, ninguna crítica’. ‘Lo que tenemos que hacer es reflexionar, ¿no os parece?’ ‘Sí, sí, eso, tenemos que reflexionar’. ‘Va a ser eso, la reflexión’. ‘A ver si reflexionamos’. ‘Sí, sí, a ver si reflexionamos’. ‘Tenemos que quedar para reflexionar’. ‘Venga, eso, quedamos un día y reflexionamos’. ‘Pues ya está, se levanta la sesión’.

Héctor Gómez, el portavoz parlamentario, sí dijo algo interesante en este programa ayer. La gestión del Gobierno, que tan satisfecho tiene al Gobierno, no cala en la gente que va a hacer la compra cada día y ve que el sueldo da cada vez para menos.

Falta cercanía, que es una forma amable de admitir que Pedro Sánchez no transmite. Por más esfuerzos que hace la Moncloa para dotarle de rostro humano, el presidente no llega. No cae bien. ‘Tu muñeco no gusta’, que le dijo Raúl del Pozo una vez a Iván Redondo.

Yo Yolanda, sensible a los que sufren

Ni veinticuatro horas han pasado desde el fiasco de la coalición de izquierdas en Andalucía y ya está Yolanda Díaz agarrando la bandera de la inflación, las gentes más golpeadas, y proponiendo un cheque de trescientos euros. La lealtad en el Gobierno de coalición era esto. Yo Yolanda, sensible a los que sufren. No como la parte socialista del Gobierno. Ha empezado la guerra interna por la propaganda.

El PSOE insiste, en fin, en que no se extrapole. Esto de la extrapolación es para hacérselo mirar. Primero, porque pareciera que la única preocupación del PSOE es que el trono de Pedro no peligre. Acaban de perder toda opción de gobernar la región más poblada del país, les acaba de meter el PP un 58-30 y todo lo que urge decir es: ah, pero Sánchez no peligra.

Hombre, igual esa actitud sí es un poco desdeñosa hacia la realidad andaluza. Y no la extrapolación, como se esforzaba ayer en decir Sicilia.

Aquí, Sicilia subiendo la apuesta. Extrapolar es una falta de respeto a los votantes andaluces. Les cuento una cosa: cuando ayer escuché esta declaración tan digna me dije: conociendo a Sánchez, seguro que esto que ahora le parece tan inaceptable es justo lo que hizo él. Dices: no será verdad.

Veamos: marzo del año 2015. Está gobernando España Mariano Rajoy. Hay elecciones autonómicas en Andalucía. Las gana el PSOE. Con menos ventaja que la que ha sacado ahora el PP. ¿Y qué dice Sánchez? ¡Que el tiempo de Rajoy se acaba porque ha empezado el cambio de ciclo!

Con Sánchez, es que no falla. Todo lo que critica en los demás, antes ya lo hizo él.