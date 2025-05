Monólogo de Alsina: "Ay, fontanera"

Día de calor. En Sevilla, sobre todo. Por los cuarenta grados que esperamos hoy y por el sofoco por el partido de anoche en Polonia: el Betis cayó ante el Chelsea.

Hoy regresa el equipo, hoy regresan los aficionados, mañana se celebrará a San Fernando, que es el patrón de Sevilla, doliéndose la afición bética de no haber podido hacer la cabalgata y la fiesta mayor en el estadio.

María Jesús Montero, vicesecretaria general del Partido Socialista, no es del Betis —que se sepa— pero se hizo aficionada express para plantarse en Polonia anhelando tener algo que celebrar. No pudo ser, vicepresidenta. Anda necesitada la dirección socialista, hay que entenderlo, de alguna buena noticia que llevarse a la boca (las encuestas tezánicas no sirven porque no se la cree ni ella) en esta semana que le está resultando tan adversa.

"El caso fontanera. Ay, fontanera"

Vamos a ello. La marea sube. Dos informaciones publicadas anoche que se añaden a todo lo ya difundido.

En El Confidencial, que es quien bautizó a Leire Díez Castro como fontanera de Cerdán, publica un audio de una conversación del compadre de la fontanera, empresario en apuros judiciales Javier Pérez Dolset con un periodista de este diario. Muy poca gente que tenga la información y así va a seguir. Declaración que rima con esto que le dice Leire al empresario Hamlyn en la videoconferencia que éste le grabó como trampa.

Absolutamente limitado. Entre esas pocas personas, según Dolset, están Pedro Sánchez y Santos Cerdán. No lo dice Aldama, a quien los ministros desdeñaron comparándole con el pequeño Nicolás. No lo dice la UCO, a quien alguien quiere colgarle ahora la etiqueta de antigubernamental. Lo dice uno de los que formaba (o forma) parte de la operación recabar munición. Y a que ahora el PSOE, claro, tendrá también que desmentir y desacreditar.

En El Mundo, más detalles sobre la cita de Leire con el comandante Villalba en Leganés, y no para tomarse una cerveza, precisamente. La militante socialista tiene como objetivo que Víctor de Aldama deje de hablar. Es marzo de este año. Aldama viene disparando contra Cerdán, Ángel Víctor Torres y el jefe de gabinete de María Jesús Montero. Le dice Leire: 'Bajo ningún concepto puede salir determinada información'. Se ve que era una militante bien informada, sobre lo que no convenía que saliera a la luz. Para trabajar de periodista (de investigación), su obsesión era la contraria a cualquier periodista: mantener ocultas las noticias.

A su empeño en neutralizar a mandos de la UCO, desactivar fiscales anticorrupción y anular causas judiciales añadamos ahora la de silenciar a Víctor de Aldama. Y todo lo hacía por iniciativa propia, sin que nadie se lo pidiera, costeándoselo ella y fruto de la pasión periodística propia de una carrera profesional, en el periodismo, perfectamente desconocida.

La marea sigue subiendo. El caso fontanera. Ay, fontanera.

Hará bien el PSOE —si es que es eso lo que empezó a hacer ayer— en aparcar el estribillo victimista de la cacería, la conjura, la gran conspiración contra los progresistas de España y empezar a hacer algo para acreditar que nada tienen que ver con las maniobras de esta española progresista que ofreció a varios medios un vídeo sexual con el que pretendió arruinarle la vida al fiscal anticorrupción José Grinda. ¿Era ese vídeo a lo que Leire se refería cuando le dice a Hamlyn que ella ya tiene cosas?

Lo que yo ya tengo, ¿era un vídeo sexual? Y si es así, ¿estaba al tanto el abogado Teijelo, con el que hablamos el otro día, y que él mismo nos informó de que fue abogado de Exuperancia Rapú, la mujer reclutada por Rodríguez Menéndez y Goñi Tirapu, año 97, para grabar un vídeo sexual con el que destruir a Pedro J Ramírez? ¿A aquellos tiempos y aquellos procedimientos hemos vuelto, si es que alguna vez dejaron de existir? Ay, fontanera.

Subrayemos esto del vídeo porque Leire y compañía alegan que están investigando irregularidades en la UCO (la camorra, en su jerga) para hacer justicia con los empresarios damnificados y limpiar la unidad. Qué objetivo tan noble. Ahora, ofrecerle a un medio de comunicación un vídeo sexual para arruinarle la vida a un fiscal anticorrupción ya no hay quien pueda ni camuflarlo, ni diluirlo, ni justificarlo. Es lo que es. Ni periodismo, ni lucha contra la corrupción. Se llama enmerdar. Y si el vídeo es consecuencia, presuntamente, de que el fiscal no sólo se negara a participar en una maniobra contra su superior, el fiscal Luzón, sino que informó a éste de inmediato y lo denunció donde debía, entonces la difusión de basura es el fruto de un chantaje fallido.

Se ve que Grinda es un fiscal incómodo. Ya el gobierno de Rajoy maniobró para neutralizarlo, en la época villareja. Bueno, aquel gobierno también negó siempre que anduviera en maniobras de esa clase, pero una ministra de Rajoy alardeaba en conversaciones privadas de lo poco que le quedaba a Grinda porque iba a caerle encima una investigación por pederastia. Nueve años han pasado. ¿También a esos tiempos hemos regresado? ¿O es que nunca terminaron?

Que haya muchos dirigentes socialistas asqueados al saber que una militante prime del partido está metida en estas historias no sólo es lógico, es reconfortante. Porque tienen razón en que militantes del PSOE hay decenas de miles en toda España, lo dijo ayer el diputado Zaragoza, pero esta militante en concreto fue jefa de prensa del PSOE en Cantabria, como recordó ayer Cristina Narbona, fue jefa de prensa de una empresa pública cuando el PSOE llegó al gobierno de España, fue directiva de Correos cuando estaba dirigida por un estrecho colaborador de Sánchez y ha picoteado en el entorno de Koldo García en este último año. Militante sí, como decenas de miles de militantes, no.

El PSOE hace bien en abrir un expediente informativo. Qué menos que informarse sobre su militante reportera. Aunque sea tres días después. Si abres el expediente el primer día, quedas como celoso guardián de la reputación del partido y la transparencia. Si lo haces al tercero y sólo cuando algunos dirigentes externos a Ferraz, algunos militantes y algunos comentaristas afines te han hecho ver que la pasividad puede confundirse con asentimiento, entonces quedas como expedientador a rastras y reacio a admitir la gravedad de la maniobra que ha quedado al descubierto. No porque la maniobra sea necesariamente tuya, sino porque parece que tampoco te molesta. Y la maniobra, sea del PSOE o sea de empresarios fastidiados con la UCO, no sólo busca neutralizar causas judiciales, busca colgarle a la UCO la etiqueta de submarino contra aliados, amigos y afines del gobierno socialista.

El ministro Marlaska tiene razón. Fue el gobierno del PP quien dejó crecer en las entrañas del ministerio del Interior un grupo que, parapetado en su condición de cargos policiales, se dedicada a inventar pruebas para abrir causas judiciales o destruirlas para anular las que estaban abiertas, presuntamente. Pero cuidado con subrayar las diferencias y pasar por alto la analogía que algunos están pretendiendo ahora. Como ya sabe el ministro, hay quien pretende que se instale en la opinión pública la idea de que la UCO es la guardia civil patriótica pero no del gobierno sino contra el gobierno. Y tan grave viene siendo lo uno como lo otro. Seguro que encontrará el ministro la manera de refutar ante la opinión pública semejante pretensión, que seguro le horroriza. Tanto a él como a su directora de la Guardia Civil, hasta ahora muda.