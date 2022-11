Entre virus, hipotecas y la memoria de Pablo Milanés está empezando la mañana. Se murió el músico cubano en el día de Santa Cecilia.

Frío día en España, con las temperaturas a la baja, a un mes de que comience el invierno, y con padres y madres de todo el país aprendiendo a la fuerza todo lo que nunca habrían querido necesitar saber sobre el virus respiratorio sincitial. Por sus siglas, VRS. Causante de la bronquiolitis. Éramos pocos, con la covid y la gripe, y llegó la ola de bronquiolitis. Que afecta a los críos muy muy pequeños y que se contagia a un ritmo de mil casos al día. ¿Qué dicen los médicos? Que la mayoría de los casos no son graves, la mayoría, pero que la epidemia ha llegado de forma explosiva: avalancha de casos que como poco sobrecargan, y en ocasiones desbordan, las urgencias pediátricas y, en el peor de los casos, las UCI. Ha llegado antes que otros años y con mayor virulencia. Y aún estamos en la parte ascendente de la curva, que diría Fernando Simón: el pico se espera para dentro de una semana.

Andan todos los gobiernos autonómicos haciendo previsiones y reforzando plantillas. Y a uno de esos gobiernos autonómicos se le junta la bronquiolitis con el malestar general de sus médicos y enfermeras. Particularmente, en la Atención Primaria. Es el Gobierno de Madrid, el de Ayuso, que encara hoy el segundo día de huelga al que están llamados cuatro mil médicos de familia y setecientos pediatras de primaria. Reclaman tiempo y salario. Más tiempo para atender a cada paciente y mejores condiciones salariales. La presidenta Ayuso invoca la bronquiolitis, y cualquier otro virus respiratorio, para cargar sobre los médicos en huelga la responsabilidad de que los hospitales se atasquen. Dice que hay huelgas que causan gran daño a los ciudadanos. En rigor, todas las huelgas causan perjuicios, más si son en un servicio público esencial. Para paliar esos perjuicios existen los servicios mínimos que fija la administración. Y para evitarlos del todo existe la negociación y los acuerdos que hagan posible que una huelga se desconvoque. Con virus sincitial y sin virus.

La mañana empieza metida en virus y en hipotecas. Hay Consejo de Ministros y acuerdo que a última hora de anoche anunció el Ministerio de Economía con la patronal de la banca. La patronal, por cierto, aún no se ha manifestado.

Presenta la vicepresidenta Calviño las medidas paliativas a que podrán acogerse familias asfixiadas con la hipoteca. El tope de renta anual para solicitar el alargamiento del préstamo y la congelación de la letra queda fijado en los 29.400 euros. Una vez que el Gobierno explique hoy los detalles, podrá cada familia saber en cuál de los tres grupos se incluye: si entre aquellos que dedican a la letra más de la mitad de sus ingresos, los más apurados; aquellos que tienen ingresos anuales inferiores a los 29.400; o el resto. Los primeros podrán solicitar de su banco un tipo de interés inferior al euríbor por cinco años. Los segundos, congelar la cuota un año; los terceros, cambiar de tipo variable a fijo sin pagar comisión. Esto es lo que adelantó anoche el gobierno. Porque hasta las once de la noche estuvieron intercambiando papeles los bancos y el ministerio. Calviño dijo que esto tenía que estar aprobado hoy y así será.

El fiscal general no ha dicho que los jueces están aplicando equivocadamente la ley

El Ministerio de Igualdad celebra que el Fiscal General del Estado haya dado instrucciones sobre la ley del solo sí como si el Fiscal General del Estado le hubiera dado la razón a la ministra Montero. Y no parece que sea eso. El fiscal general no ha dicho que los jueces están aplicando equivocadamente la ley o que llevados de su sesgo machista estén concediendo irregularmente rebajas de penas. Que ésa fue la primera explicación del Ministerio de Igualdad a las revisiones de condenas cuando aún no habían reparado en la disposición transitoria quinta del Código Penal o en las resoluciones de la Audiencia Provincial de La Rioja.

¿Qué dice la instrucción que ayer difundió el Fiscal General García Ortiz? Pues, en resumen, estas dos cosas:

· Una: cada caso debe estudiarse separadamente.

· Dos: si al cotejar los hechos probados en la condena con lo que dice la nueva ley sigue siendo posible la pena que fue impuesta, el criterio del fiscal debe ser que ésta mantenga la pena. Subrayemos con los hechos probados en la sentencia. No cabe añadir circunstancias que el tribunal no reflejara en su sentencia.

Viene a plasmar en ocho folios el señor García Ortiz lo que hace un mes dijo en este programa.

El Ministerio de Igualdad ha reaccionado con entusiasmo celebrando que el fiscal unifique criterios. Como si esta instrucción fuera la refutación que esperaban a las rebajas que ya se han producido. No lo es. Y como si esta instrucción fuera el tapón que impedirá a ningún juez rebajar la pena a un condenado. Tampoco lo es. El fiscal señala cuáles deben ser los criterios que se usen para tomar postura (ni siquiera unifica, verbo al que le ha cogido cariño el gobierno, porque no consta que esté haciendo criterios dispares). Al final, si se revisa o no la pena lo decide un tribunal, no la fiscalía y no el abogado defensor.

Que el Ministerio lo airee como una victoria no ayuda a que sea visto como una actuación autónoma del Fiscal General. Yo creo que sí lo es, pero no ayuda. Ni este fiscal, ni ningún otro, han hecho suya la tesis de la conjura universal contra Podemos ---siempre perseguido, siempre víctima de cacerías--- y recordemos que en lo que hubo un clamor general la semana pasada contra el Ministerio de Igualdad no fue en que la ley rebajaría las penas de todos los violadores, sino en la imputación de machismo y falta de formación que la ministra hizo a las jueces y juezas que han resuelto rebajas de penas. Eso fue lo que unió a todas las asociaciones fiscales, también la de Victoria Rosell, contra el desahogo, bien poco técnico, bien poco jurídico, de la ministra.

Quien ha pasado del brochazo descalificador a poner a sus portavoces a predicar sobre jurisprudencias, no automatismos y disposiciones transitorias es Podemos. En un trabajo encomiable de corrección del tiro en busca del salvavidas que lo salve del naufragio.

Es muy peligroso despachar asuntos complejos y sensibles, con la frivolidad de un eslogan marrullero

No está solo Podemos en el brochazo. El PP dijo ayer, por boca de Bendodo ---luego dirá Feijóo que eso no se lo hemos escuchado a él--- que la ley del solo sí puede estar generando efecto llamada entre violadores.

Sí, es muy peligroso despachar asuntos complejos y sensibles, con la frivolidad de un eslogan marrullero.