Monólogo de Alsina: "Bendito sea el teatro"

Estrenando el viernes de Dolores de 2021 desde el teatro de La Latina de Madrid y celebrando en este programa, anticipándonos, el Día del Teatro. Celebrando el teatro.

Ahora mismo en la parte más alta de este edificio, la terraza desde la que confirmo que se presenta un día soleado y luminoso con doce grados que al mediodía serán dieciocho. En toda España vamos a disfrutar de un día de temperaturas agradables, con alguna nube en el Cantábrico que tampoco será gran cosa.

Desde esta terraza no veo el Cantábrico porque me falta altura y porque La Latina, que es el barrio que da nombre al teatro, mira hacia el sur, hacia Toledo (de hecho, se llega a Toledo enfilando por la calle que tenemos ahí). Por cierto, ya que estoy aquí arriba se lo cuento: éste que tengo ante mi vista ahora mismo es uno de los lugares más singulares de Madrid. Es el huerto de un convento que permanece aquí, como una ínsula verde rodeada de edificios de viviendas, desde hace seis siglos. Antes todo esto era un hospital y un convento: del convento sólo queda un pedazo, que se reconstruyó a principios del siglo pasado. Pero el huerto lleva siendo huerto desde 1500. Se fue achicando pero aquí sigue, invisible para los peatones que sólo pueden ver las fachadas y último superviviente del espacio abierto que en tiempos fue todo esto.

Bueno, le recuerdo que ha entrado en vigor en toda España el confinamiento perimetral. Desde hoy y hasta el nueve de abril, prohibido moverse de una región a otra salvo que tenga usted una causa justificada. El ministro Marlaska anunció anteayer un despliegue de policía y guardia civil de tal dimensión que raro será que no se encuentre usted con un control en alguna carretera. Mensaje que martillean las autoridades, el que usted ya conoce: que nos quedemos en casa. Pueden seguir viniendo los viajeros de otros países, con la pcr negativa, aunque el gobierno francés ya desaconseja a sus nacionales que vengan a España por ocio. Lo desaconseja pero no lo prohíbe. Y de paso sale en defensa de los pobres jóvenes franceses que visitan Madrid y que han sido convertidos por algunos partidos de izquierda en borrachos indeseables (así los ve, en un rapto de ranciedad, Pablo Echenique).

Los gobernantes europeos siguen hoy con la reunión que empezaron ayer para pasar revista al calendario de las vacunas. Que está como el barco éste de Evergeen del canal de Suez, atascado. Las dosis prometidas de AstraZeneca no llegan y el ministerio de Sanidad ya ha comunicado a los gobiernos autonómicos que las entregas previstas para la semana que viene se retrasan hasta pasada la semana santa.

Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso ya están empatados. No, en intención de voto no (en eso Ayuso le saca treinta puntos a Iglesias). Están empatados en bocinazo de la Junta Electoral. A los dos le ha caído una bronca muy merecida por un abuso, muy burdo, que ya contamos aquí. El día que convocó las eleciones la señora Ayuso dio una rueda de prensa como presidenta, y en su sede oficial, que fue un mítin. El día que anunció su candidatura, el señor Iglesias se grabó un vídeo en su despacho de vicepresidente a mayor gloria de sí mismo que era un mítin. A los dos les dice la Junta Electoral esto que sabemos todos y saben ellos: los medios que son de todos, también llamados instituciones, no están para que los políticos las pongan a su servicio. Los jueces de la Junta pitan falta pero no sancionan: ni siquiera con una multa. Pellizco de monja y a otra cosa.

El señor Iglesias, por cierto, tan entregado a su papel de profeta de la verdad, ya podría dejar de repetir cual martillo pilón que el PP intentó que se anulara su candidatura. En realidad sólo intentó que se le multara, como el PSOE lo intentó con Ayuso, y de eso ambos se han librado.

Podemos, que lleva desde el 12 de marzo proclamando, y dando por hecho, que Teodoro García Egea compró a los tres tránsfugas de Ciudadanos ha dado ya el paso que, en coherencia, de espera de quien dice tener la sospecha de que se ha producido un soborno. Que es... denunciarlo en el juzgado o en la fiscalía. Y va a ser interesante ver qué recorrido tiene esta denuncia, verán por qué. Aquí les dije hace dos lunes que evidencia de que a estos tres diputados los hayan untado no existe, o nadie ha presentado. Pero que premio por haber cambiado de camiseta sí está claro que han recibido, porque ahora los tres son consejeros. Esto es lo interesante: que la justicia aclare si el sillón puede considerarse cohecho. El cargo como pago.

Podemos, en su denuncia, no aporta evidencia alguna de que se haya producido lo que su líder Iglesias pregona cada día: Teodoro soltando pasta. En realidad de lo que habla Podemos es de la dádiva, es decir, el sillón. Confirmando que su líder proclama como un hecho lo que, en realidad, no sabe si se ha producido (como hace cada vez que habla del tamayazo).

Bien está que un partido que dice saber que se ha cometido un delito vaya a la fiscalía a denunciarlo. Ahora, una cosa: ¿Podemos no es el partido que criticaba la judicialización de la política? A ver si lo hemos entendido. Si un gobierno autonómico, el catalán por ejemplo, incumple la ley en su empeño de tumbar la Constitución en Cataluña no debe ser acusado de nada por la fiscalía porque eso es judicializar un asunto político. Pero si otro gobierno, el murciando por ejemplo, es fruto de hacer consejeros a tres diputados que se han salido de su partido entonces sí tiene que intervenir la fiscalía. Hay delitos y delitos. La sedición no debe perseguirse pero el cohecho sí. El código penal, a la carta.

Murcia, la ciudad, estrena alcalde. Veintiséis años después, el PSOE accede a la alcaldía, y releva al PP, apoyándose en Ciudadanos y en Podemos. El partido morado ha hecho posible un gobierno de los naranjas con el PSOE. El tres en uno que Sánchez nunca logró para sí lo ha hecho posible la aritmética murciana.