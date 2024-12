Monólogo de Alsina: "La marmota puigdemónica"

A quince días, sólo quince ya, del día de Navidad de este 2024 que se nos acaba.

Puigdemont no se fía de Sánchez, vaya por dios

Por Navidad, vuelve Puigdemont.No, a España, no, no es el anuncio de El Almendro. Ya volvió una vez, acuérdese, y se volvió a fugar. Vuelve a las primeras páginas y vuelve por donde suele, que es el juego éste, agotador, de amagar y no dar; de advertir, o amenazar -llámelo como prefiera- para hacerse valer, que es la forma elegante de subir el precio de sus siete votos, sólo siete, en un Parlamento de trescientos cincuenta diputados.

Se apareció Puigdemont. El hombre que eligió investir presidente a Sánchez creyendo que se aseguraba así la impunidad -y aún está esperándola, su reino por un Conde Pumpido-. Se apareció para proclamar, por enésima vez, que no se fía de Sánchez, vaya por dios.

Continúa, porque lleva meses este señor con esa cantinela. En realidad, lleva diciendo que no se fía de Sánchez desde el mismo momento en que lo aupó la presidencia del gobierno de España. Sigue diciendo que no es de fiar diez minutos después de haberle bendecido a Sánchez una reforma fiscal que ni obliga, ni deja de obligar, a enterrar el impuesto especial a las energéticas, asunto del que Junts hizo casus belli para acabar, como siempre, aceptando un pulpo -o sea, un pacto elástico e inconcreto- como animal de compañía.

Exactamente igual que Podemos, el otro socio del gobierno que finge no ser del todo socio del gobierno. Podemos estaba en la posición contraria de Junts, su exigencia era que el impuesto especial, lejos de ser enterrado, se eternizara. El gobierno le dijo que venga, que vale, que ya iremos viendo. Y Podemos, que conoce de sobra este juego porque se ha cansado de decir que a él no le engañan con papeles mojados, aceptó el papel mojado y le bendijo a Sánchez su reforma fiscal. Queda poco creíble que, sabiendo todo eso, se duelan ahora los de Belarra porque les han tangado.

Ay, que te tumbamos, Pedro

Y que si esto sigue así no cuenten con ellos para negociar los Presupuestos y bla bla bla. Ay, que te tumbamos, Pedro. A Puigdemont se le ocurrió esta idea poco sutil de promover una proposición en el Congreso -hasta ahí llega lo que está en su mano hacer- para instar a Sánchez a plantear una cuestión de confianza. El Congreso no puede obligarle a hacerlo -como sabe Puigdemont- y no parece que este presidente haya dado muestra alguna -espantada fake incluida- de jugarse un sillón al que le tiene un aprecio sobradamente conocido. O sea, que no.

Que dice Puidgemont que si no se presta a la cuestión de confianza es que sabe que no la tiene y ellos tomarán decisiones. Ay, que te tumbo, Pedro. ‘Yo sé lo que haría yo’. Este Puigdemont es un bromista. Fue él quien prometió que se iría a su casa si no conseguía ser presidente de la Generalitat este año. Y ahí le tienen, atornillado a su trono de cartón en Waterloo.

Un remake de la misma película puigdemónica de siempre

Es natural que el gobierno relativice este remake de la misma película puigdemónica de siempre. Pía mucho pero luego no remata. Para cada negociación, de cada proyecto gubernamental, tiene un aviso, una advertencia, un cuidadoooo.

Hubo una vez que hasta exigió hechos consumados antes de apoyar nada porque ¡no se fiaba de Sánchez! El catalán, lengua oficial en la Unión Europea, ése era el hecho consumado. Un año después está sin consumar, pero Sánchez ha ido sacando adelante sus principales proyectos, que en esta legislatura han sido básicamente uno, la amnistía.

La amnistía que el PSOE en pleno tachaba de inconstitucional hasta que le convino al presidente que dejara de serlo y cambió de acera la mayoría de dirigentes (o aspirantes) del partido en un caso inigualable de criterio elástico, o ausencia de criterio: ahora le llaman lealtad. Y es sabido que tiene premio. Enma López acaba de ingresar en el colegio cardenalicio de Ferraz, también llamado Ejecutiva.

En la sala de máquinas socialista todo es optimismo, empuje e ilusión

El PSOE cumple lo que pacta, salvo cuando lo pacta con sus votantes, que ahí puede pasar de una cosa a su contraria en lo que canta un Puigdemont.

Todas las encuestas que se publicaron ayer dicen que el PP le está sacando partido a su forma de hacer oposición: está tres puntos y medio, o veinte escaños, por delante del PSOE y no precisamente a costa de Vox, que no parece que toque techo. Pero en la sala de máquinas socialista todo es optimismo, empuje e ilusión, sólo hay que ver cómo ha cambiado el estado de ánimo de su militancia en Madrid tras la coronación exprés de un líder carismático de nombre Óscar López. El jueves estaba postulándose para secretario regional y el domingo ya lo era. Se nota, se siente, que ahora sí, el socialismo madrileño está imparable.

Las investigaciones judiciales siguen su curso

José Luis Ábalos, un militante socialista que llegó a ser quien más mandaba en Ferraz por delegación de Sánchez, pero del que hoy nadie quiere acordarse, declara pasado mañana en el Supremo por este asunto suyo de Koldo, las mascarillas, las comisiones -presuntas-, Delcy, el chalé de Cádiz, el apartamento de Jéssica y Víctor de Aldama.

La semana que viene será Aldama quien acuda al Supremo a seguir contando cosas, quien sabe si para entonces habrá admitido la vicepresidenta Montero algo más sobre su jefe de gabinete -de éste ya no se niega que haya conocido y tratado con Aldama, ha debido de revisar sus guasaps, siempre puede tomarle la palabra a Aldama y difundir él, sin que ningún juez se lo pida, el contenido de esas conversaciones (¿la vicepresidenta ya las conoce y por eso admite ya las reuniones?)

Las investigaciones judiciales siguen su curso. El PSOE se pone en modo Escarlata O’Hara y hace esta comparación, rigurosamente marciana, entre las causas judiciales fruto de lo que llama fake news y la represión de la dictadura franquista, si es que he entendido bien a la portavoz López.

Las balas, la cárcel y el exilio a la misma altura que unas querellas en el juzgado. Que los fusilados, los encarcelados y los exiliados se lo perdonen.