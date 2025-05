Monólogo de Alsina: "El comodín del público"

Magnífico día porque hay electricidad en toda España y no tenemos ningún tren parado en medio de ninguna vía. ¿Somos o no somos un gran país?

En esto, tiene razón el presidente, no se la nieguen. España es de lo que no hay. Un país para morirse. De gusto. En otros tiempos —tiempos pretéritos— otros gobiernos acuñaron aquello de ‘Spain is different’. En estos tiempos —tiempos presentes— el gobierno se apunta a este chovinismo un poco gratuito que consiste en proclamar que reaccionamos a los reveses de forma extraordinaria. Y si somos los mejores, bueno y qué.

Cataluña como país dentro de España, se entiende que quiso decir el presidente, no vaya a parecer que acudió al Círculo de Economía de Barcelona como quien va a Portugal a exaltar las virtudes del país vecino al suyo. Extraodinarios, señora, somos extraordinarios.

Dicho en el día en que diez mil viajeros habían pasado entre cinco y doce horas dentro de trenes de alta velocidad. Dicho una semana después de que todo el país se quedara sin suministro eléctrico por causas aún no confirmadas oficialmente. Nadie reacciona como nosotros. ¿Quién lo dice? Nosotros. Y si somos los mejores, bueno y qué. Nos quedamos sin luz, pero hay que ver lo bien que nos lo tomamos. ¿Y qué me dice de la remontada de hace dos lunes? La fuerte resistencia a la hora de remontar el apagón, como dijo la vicepresidenta del gobierno (no la que sabe de energía y de centrales, que es la tercera, sino la primera, que en esto, agua). Lo bien que se fue restableciendo el sistema. Entonemos de nuevo con tono de haber ganado el mundial: y si somos los mejores, oe, oe, oe.

Bueno, en los trenes ayer, no, ahí estaba el personal para pocas bromas. Y para cero orgullo patrio. Pero habrá que admitir que si una banda de chorizos o de vándalos te cortan los cables del AVE en cinco puntos distintos la culpa de que los trenes se paren es de ellos, no del gobierno ni de Renfe. Cosa distinta es que la inversión en seguridad deba aumentarse o que la información y atención a los viajeros varados y sin bebida ni comida fuera escasa tirando a inexistente. O que el ministro se precipite un poco a la hora de decidir, por su cuenta, cuál de las hipótesis sobre los motivos de los robacables es la más sólida.

Si quien está investigando es la Guardia Civil, espere usted a que la Guardia Civil diga qué hipótesis es la buena. No vaya a ser que la buena sea la de los chorizos que quieren hacer dinero y no la de los vándalos que quieren hacerle la puñeta al gobierno.

Sí que es un país prodigioso éste, sí. Y en el que la opinión del pueblo importa. No nos consultaron sobre la amnistía, pero nos consultan sobre una Opa. ¿Es o no es extraordinario? Que dice el presidente que llegados a este punto, cuando no hay impedimento legal alguno para que el BBVA intente comprarse el Sabadell con permiso de los accionistas de éste; cuando la Comisión de la Competencia ha emitido dictamen unánime y permite la operación con el voto incluido del consejero afín a Junts y la patronal catalana; cuando ya sólo el veto del gobierno puede torcer los planes del BBVA; que dice Sánchez que es hora de consultar al público a ver qué piensa. El poco conocido instrumento de la consulta pública que permite que ciudadanos particulares, asociaciones, organizaciones opinen sobre normas que prepara el gobierno. Hay consultas públicas constantemente, pero a ninguna le da publicidad el presidente del gobierno en persona.

Éste fue el anuncio. Y éste el añadido que revela cuál es el resultado de la consulta que, antes incluso de que ésta empiece, apunta ya el presidente como deseable.

Traducido: que está muy bien que el BBVA crezca, pero no a costa de que el Sabadell desaparezca. Porque con un banco menos, hay menos competencia. Y ahora que la Comisión de la Competencia ha descartado ese argumento para tumbar la Opa, sólo queda el interés general. Tal como el consejero delegado del Sabadell, González Bueno, adelantó en este programa hace ya tres meses.

Se van cumpliendo los escenarios que adelantó aquí Bueno. El gobierno, para endurecer las condiciones de la Opa, invocará el interés general entendido como equilibrio territorial. Que es la forma de decir que si el BBVA absorbe el Sabadell, se resiente el acceso al crédito en algunas regiones. Digamos que el guion ya está escrito y que el último episodio será, caso de que la Opa prosperara, endurecidas y todo las condiciones, y porque los accionistas del Sabadell la consideraran atractiva, el veto no a la Opa pero sí a la fusión, es decir, que el BBVA se habría comprado el Sabadell pero tendrían que seguir siendo compañías distintas.

Éstas son las dos herramientas que aún le quedan al gobierno para obstaculizar —que no impedir— que la Opa siga adelante. Primero se abre consulta pública, se cumple con el procedimiento y se carga el gobierno de razones para ponerle al BBVA más condiciones a la oferta, y si con todo y con eso sigue habiendo Opa y se consuma, entonces veta la fusión para que sigan siendo dos empresas, aun con los mismos propietarios (que accionistas repetidos, en realidad, ya tienen ahora unos cuantos). Que el Sabadell siga siendo visto como un banco catalán aunque su propietario tenga sede en Bilbao y sus accionistas de referencia sean fondos de inversión extranjeros.

En realidad, lo que opine el público, o el pueblo, sobre la operación es irrelevante. Se da la opción de que quien se considere afectado se pronuncie, pero el gobierno hace, en última instancia (y como casi siempre) lo que le parece. Aquí ni Puigdemont tiene la última palabra. Y cuenta el ejecutivo con una ventaja que casi nunca tiene, y es que no se ha escuchado a ningún dirigente político —tampoco del PP— opinar a favor de la Opa. Lo más que han hecho es abstenerse de opinar. Pero todo político que ha tomado postura pública ha sido para combatirla o, cuando menos, recelar de ella. Incluido el Partido Popular.

En esto, el gobierno y el PP no pueden acusarse mutuamente de lobistas porque están en la misma posición. Mira, otro asunto en el que coinciden. Dices: pues para tener tanto poder los bancos, el BBVA no encuentra coro político que lo aplauda (con permiso del PNV, que nada y guarda la ropa).

Dónde está Tezanos que aún no ha preguntado a los españoles por la Opa. Bueno, tampoco ha preguntado por los diez mil millones de euros para el rearme. Ni por la corrupción (presunta) en el seno del gobierno los tres años que estuvo Ábalos. Ni por la financiación singular para Cataluña. Ni por los viajes de Santos Cerdán a Suiza. En fin, hay tantas cosas sobre las que no ha preguntado que sólo hay que completar la línea de puntos para saber cuál teme que habría sido el resultado.