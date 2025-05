Monólogo de Alsina: "Vaya semanita (y aún es miércoles)"

Un mes después del apagón. Ya ha pasado un mes. El apagón que es motivo de orgullo para Red Eléctrica y para el gobierno que controla Red Eléctrica. Por lo bien que reaccionamos los ciudadanos, que ni nos matamos entre nosotros ni nos dejamos llevar por el pánico como habrían hecho en el extranjero (o en palabras del presidente, que refutamos las películas apocalípticas de Netflix, ole, ole) y por lo bien que se fue restableciendo el suministro, obra maestra, dijo, con tremenda humildad, la presidenta de la empresa gubernamental y ex ministra socialista Corredor.

Eso es. Sin hipérboles. Y si somos los mejores, bueno y qué. Un mes después, el gobierno sigue examinando cientos de millones de datos —tanta inteligencia artifical y aún no se ha terminado de procesar la información—, la vicepresidenta Aagesen sigue pidiéndonos paciencia y Beatriz Corredor sigue sin comparecer en rueda de prensa. Todo en orden. Hoy le pregunta, de nuevo, la oposición a la vicepresidenta en el Congreso. No se espera que aporte novedades, pero al menos esta ministra responde a lo que se le pregunta en lugar de colocar mítines sobre la ultraderecha. Por ahora.

Hoy la sesión de control al gobierno tendrá mucho banco azul vacío, no porque se haya cansado el presidente de no responder a nada y ejercer de banderillo clavándole a Feijoo dos o tres ocurrencias, sino porque viaja el presidente a Bruselas en busca de algún éxito con el que endulzarle la semana a los propios.

Porque lleva el gobierno una semana que madre mía (y aún estamos a miércoles). Cuando no es una cosa es otra. Ayer acumuló en una sola jornada la enésima crisis en el ministerio del Interior —salta del barco el número dos de Marlaska, Rafael Pérez, sin dar motivo—, el gatillazo con las lenguas oficiales en la Unión Europea —dos años después de la investidura, sigue sin dar con la tecla—, y la flojera sobrevenida en la denuncia que iba a presentar por la difusión de guasaps privados del presidente. De aquella determinación de hace quince días y aquel proclamar que se había cometido claramente un delito al silencio administrativo cuando ahora se pregunta qué fue de la denuncia. "Es complicado", dicen los portavoces, "de momento no va a haber acciones judiciales".

Sin información de Leire Díez

Y tampoco las hay, que se sepa, sobre la informaciones que atribuyen a Leire Díez Castro la condición de fontanera del PSOE y a Santos Cerdán la de urdidor de las maniobras para obtener munición contra jueces y mandos de la UCO. Maniobras de las que hoy conocemos algo más. Hoy es El Mundo el que da cuenta de una reunión que tuvo Leire Díez Castro con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil que trabajaba para la trama de Aldama, presuntamente. Ella le dice: "Los de arriba del gobierno quieren atacar a la UCO. Los investigadores son elementos subversivos. Hay que hacer limpieza e invalidar los procesos judiciales". Vídeo incluido de la cita de Leire con Villalba en un bar de Leganés, y no para tomarse una cerveza.

La portavoz del PSOE dijo el lunes: Leire Díez no ha estado en nómina de Ferraz, como si significara algo relevante. Leire no ha estado en nómina. Lo que no significa que no fuera su condición de militante lo que le procurara la nómina como jefa de prensa de una empresa pública o directora de Filatelia de Correos. Ocurre que, siendo una simple militante ha demostrado estar muy bien relacionada. Conocer, conoce a un montón de gente. No sólo a Koldo. No sólo a Cerdán. No sólo a Patxi López.

Pues menos mal. Porque lo que se escucha es cómo la militante a la que Patxi y otros tantos conocen, hace ofertas a un empresario imputado al que trata de reclutar como proveedor de pruebas sobre corrupción en la UCO. Ofertas de pactos con la fiscalía, la abogacía del Estado y la Hacienda Foral. El abogado Teijelo, que aspiraba el hombre a que este Hamlyn le contratara a él en lugar de al abogado que ahora tiene, intentó ayer convencernos de que Leire hablaba por hablar, que no sabe de derecho, que no representa a nadie.

Bien es verdad que no logró explicar qué pinta una periodista en una reunión entre el abogado y su potencial cliente y por qué a nadie le chirrió que tuviera un catálogo de ofertas tan generoso. Luego, por cierto, salió Aldama a confirmar lo que era fácil sospechar: que quien grabó la videoconferencia fue el tal Hamlyn, con quien él comparte abogado, y que era Hamlyn quien tiraba de la lengua al trío Díez-Teijelo-Dolset para que cantaran la gallina sobre su conexión con la fiscalía y la abogacía del Estado. Es decir, que la videoconferencia era una trampa en la que cayeron los tres. Sobre todo, Leire, que es quien llevaba la voz cantante.

El gobierno —control de daños— alimenta ya la idea de que esta señora alardea, o fantasea, atribuyéndose un poder que no tiene. La pequeña Nicolasa, digamos. La pequeña Nicolasa que ha estado sobrevolando alrededor de Koldo sin perder su extraordinaria sintonía con dirigentes del partido en el que milita con más convicción, sospecho, que en el periodismo.

Que estando en éstas le dimita a Marlaska su cargo de mayor confianza, número dos, le genera al gobierno el problema añadido de las apariencias. Puede que Rafael Pérez tenga poderosas razones personales para marcharse ahora —por ejemplo, que esté ya saciado con los sapos que en este tiempo ha tenido que tragarse—, puede que nada tenga que ni con el malestar en la UCO (o en la Guardia Civil, tirando por elevación), ni con su papel en la compra de mascarillas, ni con la estrecha relación que llegó a tener con Koldo en aquellos tiempos en que éste colocaba y recolocaba gente —trasládame a a un cuñado que trabaja en Aena—, pero la espantada se produzca ahora, apenas dos semanas después de que Ábalos se revolviera porque Interior se iba de rositas de todo mientras a él lo arrastraban por el barro genera —así es la vida, política— toda clase de dudas.

Lleva muy mala semana el gobierno. Como si anduviera sonado, o perdido, o desnortado.

Hoy Rufián le pregunta en el Congreso al ministro Albares qué influencia tiene en Europa. Con segundas. O de primeras.

El ministro hizo de la necesidad, cirtud (como diría su jefe) y convirtió la derrota del gobierno en el enésimo intento de que los demás países acepten el catalán como lengua oficial europea en un avance. Estamos más cerca, dijo. Lo cierto es que no ha logrado la unanimidad necesaria ni que se abstengan siete gobiernos que no están por la labor. Al menos, de momento.

Cuando Sánchez (o Santos Cerdán, el secretario de organización perejil de todas las salsas) le prometió a Puigdemont la oficialidad del catalán, ¿era consciente de que no dependía sólo de él conseguirlo? Por supuesto. Como no estaba en su mano que la amnistía se le aplicara a la corrupción por la que está reclamado por el Supremo. Pero prometer es gratis. Y ahora Puigdemont se conforma con que Albares siga trabajándose el apoyo de otros gobiernos lo que queda de legislatura. Es paradójico que el gobierno difunda la especie de que ha sido Feijoo quien ha maniobrado en Europa para sabotear la iniciativa de Sánchez.

Es paradójico porque hasta ahora el gobierno sostenía que Sánchez es el líder más influyente de Europa y este pobre Feijoo es nadie. Ahora hay que darle la vuelta al argumentario y sostener que Feijoo tiene fuerza suficiente para torpedear la iniciativa de Sánchez en Europa. ¿En qué quedamos? ¿Es el rey del mambo o está en manos de Feijoo?

Que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones europeas es una propuesta muy razonable que no tiene, para España, efecto contraproducente alguno. Lo que le pasa a la propuesta es que sufre del mismo pecado original que tantas otras cosas: en lugar de ser una operación del Estado español, previo consenso aquí de los partidos mayoritarios, es un compromiso de Sánchez con Puigdemont para que lo hiciera presidente. ¿Alguna vez habló Sánchez con Feijoo de este asunto, o sólo lo hizo con Puigdemont y con el PSC? ¿Ha intentado Salvador Illa verse con Feijoo para recabar su apoyo en Europa? Tampoco consta.

Illa declara a Feijoo, por esto, inhabilitado para ser presidente del gobierno de España. A ver, el PSC, y el PSOE, ya habían declarado a Feijoo inhábil por trescientas o cuatrocientas cuestiones anteriores a ésta.