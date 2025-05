Monólogo de Alsina: "Palabra de Ábalos"

Mañana se cumplen siete años. Aún gobernaban entonces los otros.

Estaba ahí y sigue ahí. Con la sentencia de la Gurtel en la mano subió a la tribuna el hombre fuerte del recién nacido sanchismo. José Luis Ábalos. Que hizo un encomiable canto a la Justicia y a los jueces que investigan. Que hizo un severo reproche a los ministros que, en aquellos días, cuestionaban las decisiones judiciales y acusaban de prevaricación al juez que les incomodaba, de nombre José Ricardo de Prada.

En la página web del Partido Socialista deberían rescatar, y promocionar en sus redes, aquel discurso del secretario de organización del partido. La parte en que recetó al gobierno del PP humildad y autocrítica. La parte en que describió cómo había actuado el gobierno ante los escándalos que habían ido afectado a altos cargos y dirigentes de su partido.

Negarlo todo, culpar a la oposición y crucificar a los jueces. Goza de una actualidad sobrevenida este hito de nuestra vida parlamentaria reciente. No sólo por ver a Ábalos, hoy ex ministro investigado por corrupción en el Supremo, censurar al ministro Catalá que intentara desacreditar a los jueces que investigaban a sus afines, no sólo por dar por muerto a un gobierno cercado por los escándalos y sin mayoría parlamentaria que lo apuntalara, también porque, sabiendo lo que ahora sabemos, resulta altamente embarazoso escuchar este canto a la limpieza y a la honradez al frente de las instituciones en quien, a la vuelta de dos meses, y sentado ya en su despacho del ministerio de Fomento, convirtió a Koldo en su hombre para todo, abrió las puertas del ministerio a un tal Víctor de Aldama y se ocupó de proveer con una nómina y un piso a una tal Jéssica.

Puede que éste fuera, sin que entonces nos diéramos cuenta, el primer gran cambio de opinión del gobierno pendular de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Aquel que llegó abanderando la limpieza contra las corrupciones ajenas y siete años después guarda un incómodo silencio sobre la militante socialista, aupada a cargos de confianza de empresas públicas recién llegado él al gobierno, que ha ido ofertando a diversos medios un vídeo sexual para arruinarle la vida a un fiscal anticorrupción molesto.

"Feijoo ha venido a proclamar lo que todo el mundo sabe"

Siete años después de la moción de censura, Feijoo ha venido a proclamar lo que todo el mundo sabe. Que si alguna vez llega él al poder, no será por esta vía porque los números no le salen.

Depende de que estos grupos no sólo quieran retirar su apoyo parlamentario a Sánchez sino que quieran dárselo a él. Y eso no va a pasar. Por mucho que el PP quiera ver a Sánchez herido de muerte por los koldos y las fontaneras, Aznar coincide en esto con el pronóstico de la Moncloa: no habrá elecciones generales hasta 2027. Y con Aznar coincide en este otro pronóstico —el terreno minado que pisa el gobierno— el líder de la disidencia socialista, Emiliano García Page.

Qué otras tempestades estarán por venir. Debe de ser agotador trabajar para Sánchez y amanecer cada mañana preguntándose qué guasap se publicará hoy, qué audio se difundirá, si será de Ábalos, si será de Koldo, si será de Leire, si será de Pérez Dolset, si será de Jéssica. Abrirse camino a ciegas inventando relatos de autodefensa y argumentarios acelerados sin tener, en realidad, constancia de cuánto hay de verdad y cuánto de apariencia. O sea, el caso fontanera. Ay, fontanera.

Cuentan las crónicas que en la Moncloa admiten que están perdiendo la batalla del relato. El relato es lo que importa y perder es lo que de peor humor pone al presidente. Un poco perdida sí deben de tener perdida esa batalla cuando La Vanguardia, periódico apreciado como pocos en la Moncloa, atribuía ayer al PSOE el intento de desprestigiar a la UCO. El PSOE. O cuando hablaba de la alta tensión entre Interior y la unidad anticorrupción de la Guardia Civil por las filtraciones y entre círculos socialistas e Interior por no atar en corto a esta unidad.

"Pobre gobierno, siempre tan víctima"

Ahora el gobierno busca empatar el relato. Planteando la cuestión como una pugna entre el PSOE víctima de las filtraciones subversivas y el PP beneficiario de los agentes fascistas de la UCO. Pobre gobierno, siempre tan víctima de todo y de todos, siempre tan desvalido, siempre tan resistente frente a los poderosos. ¡Y frente al Madrid político!, que no es, por supuesto, el gobierno porque los ministerios deben de tener todos sus sedes en la España periférica.

A Sevilla ha trasladado su sede oficiosa, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno de España —otra figura acosada y desvalida—, de nombre María Jesús Montero. Que es la número dos —no se olvide— del partido en el que milita Leire Díez Castro, ofertante del vídeo sexual de un fiscal anticorrupción y hasta hace cuatro días directiva de la empresa pública Correos, donde fue colocada por ser militante y amiga de alguien, no por su aptitud para las relaciones institucionales. Obsérvese la ironía del cargo que desempeñaba: relaciones institucionales. ¿Con qué institución tenía más relación? No sería con la fiscalía.

¿Qué ha dicho sobre Leire la número dos del PSOE? Nada. Bueno, nada aprovechable. Ayer colocó la matraca de los bulos, las mentiras, el fango. Y remitirse a un expediente del que habla la ministra como si se hubiera enterado de él por el comunicado de prensa.

No cabe descartar la hipótesis de que la señora Montero sepa de Leire y sus manejos lo mismo que usted y que yo. O sea, que esté a por uvas de las maniobras orquestales en la oscuridad que protagoniza la fontanera. Acuérdese de lo que dijo Leire en la videoconferencia-trampa con el tal Hamlyn. Y acuérdese de lo que dijo Pérez Dolset, enemigo de la UCO y del fiscal Grinda, en conversación con un periodista de El Confidencial.

Es posible, sólo como hipótesis, que de existir esta operación para recabar munición contra guardias civiles, fiscales y jueces, tutelada, o conducida, o alentada desde el poder, estuvieran al tanto de ella sólo unas pocas personas. Tan pocas, que estos ministros y dirigentes del PSOE que salen a repetir como papagayos el argumentario del día están tan fuera de juego que ni ellos mismos saben qué es verdad y qué es mentira. "Oye, presidente, ¿tú estabas al tanto de esta Leire?" A ver quién tiene valor para preguntárselo. Quiero decir, que si Sánchez fue capaz de amagar con dimitir —la pájara fake— sin que supieran una palabra ni los López, las Montero o los Bolaños, como para esperar que les tenga informados de los trabajos de fontanería. Estas cosas no se comentan en el Consejo de Ministros.

Y eso que María Jesús Montero cada vez dedica menos tiempo a su ministerio y más a promocionarse a sí misma como líder de la oposición en Andalucía. Recién llegada, ayer, del fútbol en Polonia —vuelo chárter organizado por el Betis— podría haberse plantado la vicepresidenta en Santa Justa para subirse al AVE y personarse en su despacho, que está en Madrid. Pero eligió personarse en el Parlamento andaluz para dar un mítin y afearle a Moreno que no estuviera él respondiendo a las preguntas de la oposición. Una jugada propagandísticamente hábil pero que obliga a preguntarse por la agenda de la ministra como ministra. ¡Y vicepresidenta primera, poca broma! En la agenda del gobierno este jueves no figuraba una sola actividad de Montero en esta doble condición.

En la del miércoles figuraba asistir al fútbol. En la del martes, ir al Senado a responder una pregunta. En la del lunes, cero patatero. En la de hoy, como es viernes, Málaga. Visita una planta de envasado. Para verificar que está al día del pago de impuestos, imagino. En la del viernes pasado, dos actos de autopromoción en Andalucía. En la del jueves, nada. En la del martes, lo mismo. Frenética actividad, como se ve, de la ministra de Hacienda en las tareas propias del ministerio de Hacienda. Que, así para empezar, incluyen llevar alguna vez a las Cortes el Presupuesto del Estado que tenía que haber tenido hecho hace ocho meses.

Mientras tanto, en el PP...

Feijoo ha convocado una manifestación para dentro de dos domingos que el PP dirá que ha sido histórica, un punto de no retorno para la caída del sanchismo; la delegación del gobierno en Madrid dirá que no ha sido para tanto; y el gobierno dirá que hay que ver que ganas de agitar las calles tiene esta derecha sometida a la ultraderecha. O sea, lo que ya sabemos. Ni una manifestación sirve para tumbar a un gobierno, ni desdeñar una manifestación sirve para demostrar que uno, en rigor, gobierna. Ya lo dijo el Sánchez primigenio, aquel que hace hoy siete años presentó y ganó una moción de censura.

Una jueza de Madrid ha procesado a Alberto González Amador, más conocido como el novio de Ayuso, por fraude fiscal y falsedad en documentos (entiéndase en las facturas que alegó como gastos de la sociedad de la que era administrador único). Sin pacto de conformidad con la fiscalía, y sin reconocimiento, al final, de los hechos —no fue confeso sino al contrario—, la jueza le envía a juicio desmontando aquella versión de Ayuso de que estábamos ante una simple multa por haberse retrasado en la tributación. Nunca fue ni retraso ni error involuntario. Siempre fue un posible delito (o dos) que ahora habrá de juzgar un tribunal.

En el auto de procesamiento, como cabía esperar, la jueza da detalles del presunto fraude fiscal y no menciona en ningún momento el famoso piso de Chamberí porque nunca estuvo el piso ni en el expediente de Hacienda ni en la investigación de la fiscalía, por más que la ministra de Hacienda hiciera suyo aquel concepto nada técnico de pagar un piso con fraude fiscal. El piso siempre fue lo que fue, la forma de conectar el caso que afecta al novio con la novia, que es Ayuso.

En este programa dijo el ministro Puente que el Estado entero, jueces incluidos, bailaba al son de Díaz Ayuso. Esta decisión judicial la ha tomado una juez, supongo que ésta, ministro, no baila. El procesamiento, ha dicho el ministro López, prueba que el novio de Ayuso va a ir p’alante (copiándole la expresión a Miguel Ángel Rodríguez, que a menudo parece que es con quien de verdad compite, aquello de cuál de los dos es más listo o desinforma mejor). Ocurre que es altamente posible que también acabe procesado el fiscal general del Estado en el caso filtraciones. Pero nadie espera que el ministro, en ese caso, diga que García Ortiz va p’alante.

Hace tiempo que nuestra ilustre dirigencia política pretende que las causas judiciales se sigan como los partidos de fútbol: ¿tú con quién vas? Hinchada socialista, si el novio de Ayuso ha sido procesado es que ya está casi condenado. Gritos de euforia. Hinchada popular, si el fiscal general resulta procesado, es que ya está sentenciado. Gritos de éxtasis. Hinchada socialista, si el fiscal general es procesado será la prueba de que el juez Hurtado es un derechista recalcitrante que se pasa la justicia por el arco del triunfo. Hinchada popular, si González Amador ha sido procesado es porque la jueza cojea de izquierdas y quiere hacer un mundo de una simple multa por un pago retrasado. Y así, hasta el infinito y más allá.