Emitiendo hoy desde la Malagueta, en el corazón mismo de Málaga, agradecidos por la invitación de la Diputación y el Ayuntamiento y por habernos abierto la plaza de toros tan temprano. Bueno, el centro cultural que se encuentra dentro de la plaza de toros.

Estando en Málaga, cómo no encomendarnos esta mañana a San Manuel Alcántara, patrón laico de esta tierra y del periodismo que se hace en esta tierra. Bajo su advocación nos ponemos al regresar a Málaga. Y comparto, y hago míos, los versos de Alcántara:

‘Vine a la mar dudando si estaría /

Donde yo la dejé, junto a la raya /

Donde la espuma eventual acalla /

Su antigua discusión con la bahía. /

Llegué a la mar. Estaba, todavía /

Ella, lo mismo y yo distinto. Vaya /

Una cosa por otra y, por la playa, /

Vayan las dos en busca de aquel día.

"Vaya mesecito nos espera. Como para no cantar el 'Mecaguentó'"

Y cómo no acordarse esta mañana de Georgie Dann, autor de esa canción denuncia sobre el despilfarro del dinero público y la utilización del poder como agencia de colocación de los amigos que se llama ‘El chiringuito’. La historia de un hombre que se pasa la vida criticando las agencias, departamentos y observatorios perfectamente inútiles que crean las administraciones públicas de todos los colores hasta que un día alguien le ofrece a él cobrar seis mil euros al mes como director de una de esas agencias y acepta encantado y agradecido.

También tiene otra canción Georgie Dannn que se llama ‘Mecaguentó’, pero es menos conocida. Y que no es mal himno para este mes teniendo, como tenemos, el precio de la electricidad en máximos, la inflación en el 5,5 %, las materias primas disparadas, la campaña de Navidad en riesgo y ---lo leí ayer --- teniendo los bares de Málaga serias dificultades para conseguir ginebra de algunas marcas. No es la cesta de la compra pero es un trastorno para los empresarios del ocio nocturno: falta stock y lo poco que hay se va a vender caro. Ya si añadimos que los cultivos de la Vega están amenazados por la invasión de cotorras argentinas y que Argelia igual le declara la guerra a Marruecos, pues como para no cantar el Mecaguentó. Vaya mesecito nos espera.

Greta Thungberg: látigo del tráfico aéreo

Bueno, no todo es negativo. En Londres se ha celebrado la feria del turismo mundial World Travel Market, que es como nuestro Fitur pero lleno de ingleses. Han ido para allá las autoridades políticas de los destinos preferidos por los británicos y ha echado el resto la Costa del Sol. Allí se ha anunciado que los vuelos que conectan el Reino Unido con Málaga ya vuelven a ser casi casi los que teníamos antes de la pandemia. Estamos en el 90% y eso son novecietos mil viajeros británicos de aquí al verano que viene. Que vuelva a llenarse el aeropuerto de aviones es una muy buena noticia para la economía de esta provincia. Pero... que no se entere Greta de que lo estamos celebrando. Greta Thungberg: látigo del tráfico aéreo. Aterriza como puedas pero aterriza de una vez, que contaminas.

Cada vez que los científicos calculan qué regiones serán las primeras en sufrir la desertización y la subida del nivel del mar, Andalucía se da por fastiada

Que tampoco pregone mucho esto de los aviones Juanma Moreno cuando esté en Glasgow este sábado participando en la cumbre del clima. Cada vez que los científicos hacen sus simulaciones y calculan qué regiones serán las primeras en sufrir la desertización y la subida del nivel del mar, Andalucía se da por fastiada. Córdoba y Jaén igual se salvan, que están más arriba. Pero Málaga, todo exterior y a pie de playa, es natural que aquí estéis más concienciados. Imagina que Málaga desaparece y Sevilla se salva. Eso sí que dolería.

No, no es broma lo del calentamiento de la Tierra. Hace quince años aún había gobernantes que presumían de no creerse nada. Hoy seguro que los hay pero no se les ocurre contarlo. Es que el primo físico aquel de Rajoy es de 2007. La mala vida que le dio Rajoy a su primo. Por confundir la previsión meteorológica con la hecatombre climática.

Se dispara la probabilidad de que los andaluces acabéis siendo llamados a las urnas en primavera

Lo que sí va a agradecer Juanma Moreno en Glasgow es que nadie le pregunte ni por la fecha de las elecciones autonómicas ni por la guerra que le está dando Vox. Proyecto de Presupuestos para el año que viene ya hay, lo que no hay es apoyo parlamentario suficiente para aprobarlos. La idea de esquivar a Vox pactando las cuentas con el PSOE nunca pasó de ser un ya quisieras.

En ausencia de mayoría suficiente, y aunque se puedan prorrogar los Presupuestos que ya hay, digamos que se dispara la probabilidad de que los andaluces acabéis siendo llamados a las urnas en primavera. Para preguntaros qué nota le ponéis al primer presidente no socialista que habéis tenido, qué futuro queréis que tenga Ciudadanos y cómo veis a la izquierda después de estos años ayuna de poder regional.

Con Espadas como nuevo cartel electoral (un alcalde de Sevilla pidiendo el voto a los de Málaga, lo vais a disfrutar, no digáis que no) y con Teresa Rodríguez, los de Podemos, los de Errejón y los de Yolanda Díaz (que aquí no sé quiénes son) viendo a ver cómo se reparten la izquierda más a la izquierda.

Agradezcámosle a Yolanda Díaz que por fin haya confirmado en público que lo que dice el comunicado que parió a pachas con Sánchez es fake. No se va a derogar la reforma laboral de 2012

(Por cierto, agradezcámosle a Yolanda Díaz que por fin haya confirmado en público que lo que dice el comunicado que parió a pachas el otro día con Sánchez en la Moncloa es fake. No se va a derogar la reforma laboral de 2012. Lo venimos subrayando aquí hace días: lo más controvertido de aquella reforma fue la rebaja de los días de indemnización por despido improcedente, de 45 a 33. Y esto no se va a tocar. Le preguntó anoche Ana Pastor en La Sexta.

"¿Por qué no tocan el despido? ¿Es que estuvo bien rebajar los días de indemnización?"

Si no se deroga esto que fue considerado el mayor ataque de la historia a los derechos laborales ---abaratamiento del despido, despido libre, se dijo entonces---, ¿por qué el Gobierno lo llama derogación? Respuesta: para engañarnos. Cada vez que, en adelante, escuchemos a la vicepresidenta, o cualquier ministro, predicar que se va a reparar la lesión gravísima que se causó a los trabajadores acordémonos de esto: el despido no lo tocan. Y preguntémonos: ¿es que entonces estuvo bien, fue acertado, rebajar los días de indemnización? Porque los sindicatos convocaron una huelga general. ¿Estaban ellos equivocados?) Cierro paréntesis.

"El desmoronamiento del susanismo, ríete tú de la caída del Imperio romano"

En Málaga hay competición ya en marcha para elegir al nuevo líder provincial del PSOE. Compiten Daniel Pérez, concejal de la capital, y José Antonio Gómez, alcalde de Ojén. (No es el PP de Madrid el único sitio donde hay codazos por hacerse con el mando). Y ganará Pérez porque le apadrina Espadas. Ah, que el saliente, Ruiz Espejo, era susanista. Bueno, es. Bueno, no, era. Susanista ya no es ni Susana Díaz. El desmoronamiento del susanismo, ríete tú de la caída del Imperio romano. Hombre, a Susana le han dado una salida a la romana porque la han hecho senadora.