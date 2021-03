De la rueda de prensa que, tal día como hoy, 2020, dio Fernando Simón, en vísperas del ocho de marzo, quedó para la historia su frase: "si mi hijo me pregunta que si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera". Cuántas veces no se le habrá recordado a Simón aquella respuesta. Pero la frase que, en realidad, dio la medida del despiste en que andaba entonces el Ministerio de Sanidad fue la que había dicho justo antes. Cuando un periodista le preguntó por qué se acababa de suspender la maratón de Barcelona, prevista para el día 15, y no se suspendían las manifestaciones de ese fin de semana: "La manifestación de mañana es una convocatoria para nacionales que, en principio, participan nacionales. No quiere decir que no pueda haber algunas personas extranjeras y no quiere decir que no pueda haber alguna persona de una zona de riesgo, pero no es una afluencia de personas de zonas de riesgo. Obviamente, la manifestación de mañana no es comparable a la maratón".

El día anterior la comunidad de Madrid había cerrado los centros de mayores. En Torrejón de Ardoz se había detectado un brote sin origen conocido. Había ya casos de contagios locales sin relación con viajeros o personas de otros países. Pero para el Ministerio de Sanidad el riesgo seguía estando en los extranjeros de países de riesgo. Por eso la maratón debía suspenderse pero las manifestaciones, como eran de nacionales, no.

Un año después, y habiendo escarmentado, es el gobierno de España quien sostiene, a la pregunta que se le hizo la semana pasada sobre la pertinencia de celebrar manifestaciones el ocho de marzo, que no deberían producirse. "No ha lugar, lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría llevar a cabo los actos que usted está comentando, no ha lugar", decía la ministra Darias.

Suena claro y directo, ¿verdad? No ha lugar. ¿Es éste, entonces, el criterio del gobierno sobre las concentraciones? ¿No ha lugar? Eso podría parecer escuchando ayer a la enojada ministra de Igualdad: "Como miembro del Gobierno, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias".

Obligada. Si ella no se manifiesta es por disciplina de gabinete, no porque crea que es mejor evitar concentraciones multitudinarias. Aunque ésa sea la recomendación de las autoridades sanitarias. (En esto, no parece que los expertos le parezcan infalibles). Entonces, dirá usted, sí que está claro cuál es este año el criterio del gobierno.

El criterio del gobierno depende de dónde viva usted

Pues no esté tan seguro. En realidad el criterio del gobierno depende de dónde viva usted. El criterio del gobierno central en Madrid es, en efecto, que no procede. Por salud pública. Pero el criterio del gobierno central en la Comunidad Valenciana es que no ha lugar a prohibir las manifestaciones. Nada. Gloria Calero es la delegada del gobierno central. Es la representante del gobierno central en su región. Pero su posición es la contraria a la de la ministra Darias.

En Castilla y León el representante del gobierno es Javier Izquierdo. Que añade que no entiende que preocupen tanto las concentraciones del ocho de marzo cuando desde mayo se han celebrado en su región mil setecientas. Y que tiene la sensación de que esto le hace el caldo gordo al discurso machista de la extrema derecha. ¿No se referirá a la recomendación del gobierno del que él es delegado, no? ¿Ve? Ya no es tan fácil saber qué piensa el gobierno central, ¿lo ve? En unos sitios se aduce que la incidencia es más baja que en Madrid (que eso es fácil porque Madrid tiene la más alta); en otros, que ninguna concentración superará las quinientas personas (aunque si tú convocas a la gente, lo más que puedes hacer es una estimación de cuánta respuesta esperas, seguridad, por supuesto, no tienes).

¿Habría problema en que la ministra de Igualdad, ya que no hay manifestaciones en Madrid, se desplazara en viaje oficial a Burgos y allí sí se manifestara? Qué complicado se ha vuelto todo.

¿Se pasó de frenada la ministra de Sanidad en opinión de algunos de sus delegados en las regiones? ¿Habría problema en que la ministra de Igualdad, ya que no hay manifestaciones en Madrid, se desplazara en viaje oficial a Burgos y allí sí se manifestara? Qué complicado se ha vuelto todo. Qué complicado es entender contra quién iba esta banderilla de la señora Montero ayer, poniendo un pero a las recomendaciones que ella, por supuesto, obligada y escrupulosamente acata.

"Ya imaginamos que no vamos a encontrar a Irene Montero en Vox"

Se supone que quien criminaliza el movimiento feminista, según Podemos, es Vox. Y el PP. Y un poco Ciudadanos. Pero claro, pone tanto énfasis la ministra en afirmar que a ella no la van a encontrar ahí que igual es que la banderilla iba por otros, o por otras. Ya imaginamos que no vamos a encontrar a Irene Montero en Vox. Tanta intensidad en la proclama no se justifica.

Si está limitado el número de personas que pueden juntarse en cualquier lugar del país, cuatro, seis, ¿esa limitación no afecta a las manifestaciones?

Hay organizaciones convocantes indignadas con la decisión del delegado Franco en Madrid. Y éste es otro buen debate. Si está limitado el número de personas que pueden juntarse en cualquier lugar del país, cuatro, seis, ¿esa limitación no afecta a las manifestaciones? Salta a la vista que no: nadie organiza una manifestación para que se junten, literalmente, cuatro gatos. Y si las manifestaciones son otra cosa y por eso se consideran excepción a la norma vigente, ¿no están tasadas las reglas sanitarias para celebrar acontecimientos masivos sin contagiarse? Si hay mascarillas y hay distancia (que es lo que no hubo hace un año), ¿no se supone que el contagio no se produce tampoco entre manifestantes?

Qué complicado se ha vuelto todo. Repito.

El mismo gobierno que tiene criterios diversos sobre el 8M según la región de que se trate, insta a las comunidades autónomas a alcanzar un criterio unánime para las restricciones de Semana Santa.

El mismo gobierno que tiene criterios diversos sobre el 8M según la región de que se trate, insta a las comunidades autónomas a alcanzar un criterio unánime para las restricciones de Semana Santa. En esto los delegados del gobierno no mojan, de manera que es posible que ahí se acabe consiguiendo un acuerdo. De momento hay una propuesta, que ya les contamos ayer, que ha pasado el primer filtro, que son los directores de Salud Pública de los gobiernos autonómicos. Ahora falta que la semana que viene lo aprueben los consejeros y la ministra.

Nada de desplazarse de una región a otra en Semana Santa

Le recuerdo por dónde van los tiros: nada de desplazarse de una región a otra en Semana Santa, estudiantes universitarios tampoco (olvidaos de regresar a casa los que estudiais fuera), toque de queda desde las diez de la noche y prohibición de actos multitudinarios. Repito: prohibición de actos multitudinarios independientemente de cuál sea la incidencia acumulada de esa comunidad autónoma. Traducido: nada de procesiones, ni aunque se respeten las distancias, se use mascarilla y se garantizando un número máximo de personas. Momento crítico, lo llamó ayer la número dos de Sanidad, Silvia Calzón. Evitar todo riesgo de dar lugar a una nueva ola.