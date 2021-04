No se puede tomar el pelo todo el tiempo a todo el mundo. Se puede tener un criterio y defenderlo con argumentos. Es más, se debe tener criterio cuando uno está gobernando España. Pero conviene que el criterio perdure más allá de una hora, un día, una semana.

El humor de Sánchez: elogio a la unidad y la cogobernanza de su gestión

El presidente del gobierno, al que hay que agradecer que haya menguado la extensión de sus homilías, hizo ayer un hermoso elogio de la unidad entre administraciones para afrontar la crisis descomunal que ha provocado la pandemia. Sostuvo que ése es el espíritu que anima su presidencia. La unidad y la cogobernanza. Que lo dijera el mismo día que cuatro gobiernos autonómicos (dos de ellos del Partido Socialista) se lamentaron de que el gobierno central no les hace ni puñetero caso cuando piden que se amplía el estado de alarma y el resto siguieron preguntándose qué instrumentos son ésos que permitirán restringir la movilidad del personal a partir del nueve de mayo debió de ser un gesto de humor del presidente.

La cogobernanza de esta semana consiste en que Urkullu, legendario Lendakari cuya solvencia y sensatez fue tantas veces subrayada por la Moncloa, pide por enésima vez al gobierno que le haga un poco de caso y reflexione sobre prorrogar el estado de alarma y la respuesta que recibe es, primero, el epitafio del estado de alarma que entonó en público ayer la ministra Carolina Darias, y, segundo, el punto final de la vicepresidenta Carmen Calvo. Que sonó a dejen ustedes de dar la lata.

"Nadie ha pedido que el estado de alarma se declare indefinido"

Gran verdad: el estado de alarma no se puede mantener indefinidamente. Pero es que nadie ha pedido que se declare indefinido. Ya estamos con las trampas. Urkullu ha hablado expresamente de uno o dos meses. Otros presidentes autonómicos han planteado consensuar el plazo, dos, cuatro semanas. No se puede mantener la alarma indefinidamente, pero sí se puede prorrogar quince días, o un mes. Lo que pasa es que el gobierno ha decidido, y en su derecho está, que ya no se prorroga. Pero no trampee con los argumentos.

En octubre, cuando Sánchez dijo: hagamos el estado de alarma más largo de la historia, seis meses y medio, hubo quien, no estando de acuerdo con un plazo tan largo, le planteó que lo fuera renovando cada dos meses. Pero entonces tocaba decir que hacía falta un periodo largo porque daba estabilidad. Ahora toca decir que no se puede mantener indefinidamente. La historia nuestra de cada día. Lo que defendí como evidente ayer deja de ser evidente y defendible hoy. Quien sabe si no volverá a serlo mañana.

"Los gobiernos autonómicos tienen instrumentos de sobra para legislar"

La vicepresidenta que en mayo del año consideraba urgente reformar las leyes sanitarias para dotar de instrumentos a los gobiernos autonómicos hoy predica que hay instrumentos de sobra y que parece mentira que los gobiernos autonómicos no quieran enterarse. Debe de ser que los instrumentos se habían traspapelado en los ministerios y los han encontrado, de pronto, ahora: andá, si estaban aquí y no los habíamos visto.

Estamos a punto de volver a derrotar al virus. Como en junio del año pasado. En un mes estaremos celebrando el aniversario de la primera derrota

El presidente que sacó pecho por la cantidad de veces que había reunido la conferencia de presidentes autonómicos y lo bueno que era eso para la cogobernanza ignora ahora, como quien oye llover, la petición de algunos presidentes para convocar la conferencia. ¿Para qué? Si no tiene mayor interés en escucharles. No es no. ¿Qué parte del no no han entendido? El despliegue aquel multipantalla de videoconferencias en el despacho de Moncloa ya no interesa. Ahora toca predicar que el nueve de mayo esto se acaba; que los gobiernos autonómicos se quejen menos y allá se las compongan; y que quien quiera estado de alarma para su tierra, que lo pida.

Estamos a punto de volver a derrotar al virus, ya lo verá. Como en junio del año pasado. En un mes estaremos celebrando el aniversario de la primera derrota.