El Gobierno se niega a ampliar el estado de alarma y se ciñe a estrategias vigentes para el control de la pandemia cuando termine

La ministra de Sanidad Carolina Darias, ha insistido en que la previsión del Gobierno es la de no ampliar el estado de alarma cuando termine el que está vigente el próximo 9 de mayo. El Ejecutivo considera que las comunidades tienen estrategias vigentes para controlar la transmisión del coronavirus y esas estrategias seguirán vigentes una vez finalice el estado de alarma

"Una vez finalice el estado de alarma la prioridad del Ministerio de Sanidad va a seguir siendo la misma, por lo que seguiremos trabajando intensamente con las comunidades autónomas para seguir salvando vidas y recuperando la normalidad", ha asegurado la ministra en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Entre esas estrategias Darias ha destacado la de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 con los test y el estudio de contactos de los infectado; el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 con el semáforo de cuatro niveles de riesgo según los datos a partir de los cuáles se podrá tomar medidas como la reducción de aforos; o la estrategia de vacunación, entre otros. "Hasta que podamos controlar la pandemia vamos a seguir usando todas las herramientas y, si fuese necesario, creando nuevas", ha aclarado Darias.

Las Comunidades exigen un marco jurídico

Las comunidades exigen al Gobierno "herramientas" o un "marco jurídico" para seguir controlando la pandemia. Darias de momento no ha dado respuesta a esa exigencia ya que no hay planteada ninguna reforma legislativa o garantías jurídicas. Los gobiernos autonómicos quieren una alternativa concreta al estado de alarma que les permita restricciones de movimiento, del número de personas permitido en reuniones y del toque de queda nocturno, cuestiones que no están incluidas en las herramientas a las que se ha referido Darias.

Situación epidemiológica en España

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 10.143 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.889 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 4.381 registrados el miércoles, lo que eleva a 3.514.942 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue estancada, situándose en los 230,07 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 230,27 notificado el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, este jueves se han notificado 137 más, de los cuales 277 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 78.080 personas. Actualmente hay 9.787 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.320 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.030 ingresos y 1.182 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,78 por ciento y en las UCI en el 23,04 por ciento.