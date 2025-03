Monólogo de Alsina: "Los inmigrantes se comen las mascotas y el catalán"

Es el precio que tiene resistir. Si aquel de cuyo apoyo depende que puedas seguir resistiendo amaga con suspenderte su ayuda porque está enfadado con tu actitud, reculas, te comes tus palabras, le haces un poco la pelota y acabas firmándole el papel que te resistías a conceder.

El chantaje dio fruto

No, no hablo de Sánchez y Puigdemont. Hablo de Zelenski y Donald Trump. Sin el apoyo estadounidense, Ucrania no puede resistir. Trump anunció anteayer la suspensión inmediata de la ayuda de Ucrania. Y el manual de resistencia dice que hay que hacer de la necesidad, virtud, y cambiar de opinión.

Zelenski se abre ahora a firmarle a Trump la cesión de recursos naturales de Ucrania -el peaje- y a negociar con Putin una primera tregua con cese del fuego aéreo e intercambio de prisioneros. Se duele Zelenski por el episodio del viernes -evita ponerle nombre, aunque se llame encerrona, abuso, humillación y desdén, todo a la vez- y hace votos para avanzar hacia una paz duradera ‘bajo el liderazgo de presidente Trump’.

Ya está. El chantaje dio fruto. Y lo dio a tiempo para que el líder supremo, perdonavidas, pudiera colgarse otra medalla en su discurso de esta madrugada ante el Parlamento de los Estados Unidos. Es un hecho que Donald Trump está encantado de haberse conocido.

La forma trumpista de ver el mundo

Su función nocturna, diaria, se emitió esta madrugada desde el Capitolio, el edificio que asaltaron partidarios suyos hace cuatro años para impedir que el Senado hiciera oficial la victoria de Biden. Nunca reconoció aquel resultado el hoy presidente y lo primero que hizo al regresar al poder fue indultar a los asaltantes, ésta es la idea que tiene el amo de América del respeto a la mayoría cuando ésta le es adversa.

Ahora le es favorable: fueron setenta y siete millones de estadounidenses los que auparon a este ciudadano al poder. Haciendo suya, o abrazando al menos con su voto, la forma trumpista de ver el mundo. Que básicamente consiste en que Estados Unidos es lo mejor que le ha pasado a la Humanidad y Trump, lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos. El resto del Planeta está habitado por sanguijuelas.

Canadá, México, China, la Unión Europea, la Otan, todos aprovechados que le sacan los cuartos a los americanos, torpedean el éxito de sus empresas y, en el caso de Europa, pretenden que América les saque las castañas del fuego usando a Putin como asustaviejas. El único gobierno al que Trump no le ha reprochado nada es el gobierno ruso. De su compadre Putin.

El sueño americano es imparable

"Nuestro espíritu ha vuelto. Nuestro orgullo ha vuelto. Nuestra confianza ha vuelto. Y el sueño americano está surgiendo, más grande y mejor que nunca. El sueño americano es imparable y nuestro país está al borde de un regreso como el mundo nunca ha presenciado y tal vez nunca vuelva a presenciar".

Esta madrugada Trump se ha hecho un homenaje a sí mismo y ha avisado de que esto acaba de empezar.

El PSOE apaña con la derecha catalana un modelo migratorio propio

Tan orgulloso como está el PSOE, ¿verdad?, de haber apañado con la oposición de derechas catalana un modelo migratorio propio para esta comunidad, se le pasó responder ayer -al PSOE y al gobierno, dónde termina Santos Cerdán y empieza Pilar Alegría- a las preguntas básicas que genera un texto como el que se ha firmado. Ya planteamos ayer aquí las preguntas, pero habrá que insistir.

La primera es por qué el PSOE confunde a los ‘nacidos fuera de España’, 24% de la población catalana, con los ‘nacidos fuera de Cataluña’, que no se sabe qué pintan en este documento porque nacidos fuera de Cataluña son los españoles de cualquier territorio que se han instado en la comunidad catalana; ni tienen que pedir permiso a nadie ni están afectados por las reglas migratorias.

Gol por la escuadra. Que para Miriam Nogueras el resto de España sea el extranjero no es novedad -vive en la ensoñación de su república que nunca fue- pero hasta ahora el PSOE era capaz de distinguir a un extranjero de un señor de Huesca que se va a vivir a Barcelona.

Preguntas básicas al PSOE

Más allá del patinazo en la primera línea -quién escribe estas cosas- las preguntas básicas son éstas:

· ¿En qué beneficia (o beneficiaría) este acuerdo a los inmigrantes que llegan a Cataluña desesperados y deseando regularizar su situación? ¿Se ha hecho pensando en ellos o en que no lleguen?

· ¿En qué beneficia este acuerdo a los ciudadanos en general? ¿Se ha hecho pensando en ellos o sólo en la cuestión de confianza?

· ¿Qué cambiará, exactamente, respecto de lo que había? No en el papel de la administración autonómica, o de los mossos, sino en la situación de los inmigrantes. ¿Habrá más expulsiones, habrá menos, serán más rápidas, tendrán más garantías? ¿Tendrán más facilidades los recién llegados para obtener papeles, para acceder a un empleo, para encontrar una vivienda? ¿O se trata de que no se queden porque, como dice Puigdemont, tanto inmigrante desborda los servicios públicos e impide que progrese la sociedad catalana? Estos inmigrantes que se empeñan en usar el cercanías para desplazarse, ir al centro de salud cuando enferman o tener un techo bajo el que dormir. O sea, como si fueran personas.

En riesgo la identidad nacional puigdemónica

Atendamos al padre de la criatura, que es Puigdemont, para entender qué pretende él que cambie otorgando a la administración catalana competencias que hasta ahora no tenía. Y atendamos a lo que, sin micrófonos, andan contando dirigentes de Junts: que saber catalán es tan imprescindible para integrarse y no saberlo pone en tal riesgo la identidad nacional catalana que al inmigrante que no sepa catalán hay que negarle por sistema los papeles.

Trump dice que los inmigrantes se comen las mascotas y Puigdemont, que se comen el catalán. Habitantes de Senegal, de Sudán del Sur, de Marruecos, que vais a intentar llegar a Europa para conseguir un trabajo tener una vida decente y en libertad, si habéis pensado en Cataluña como destino no salgáis todavía: aprended antes catalán para no poner en riesgo el futuro de la identidad nacional puigdemónica. No os quieren dar ni tiempo para aprenderla.

¿Por qué el PSOE ha arrastrado los pies catorce meses?

· Última pregunta, con nula confianza en que la portavoz del PSOE, o la portavoz del gobierno, tengan a bien responderla: si tan estupendo es esto que se ha firmado, tan moderno, tan deseable (tan necesario, como dice el papel difundido ayer), ¿por qué el PSOE ha arrastrado los pies catorce meses? Le prometieron a Junts las competencias migratorias para Cataluña en enero de 2024. Se han resistido a consumarlo hasta marzo de 2025. A ver si es que no les parecía tan estupendo.

El resumen es que el PSOE ha pactado la política migratoria con un partido muy de derechas que en materia migratoria hace el discurso de Salvini. Más próximo, el discurso migratorio, a Abascal que a Yolanda Díaz. Aunque a Sumar tampoco le incomoda. El papelón de Pisarello ayer fue para nota. El pacto es del PSOE con Junts, pero él se escuda en que no se delegan las competencias a Junts sino al gobierno catalán, que es de izquierdas. Estamos salvados, Gerardo.

El mundo al revés. Gentileza del gobierno progresista

La palabra clave de esta declaración tan embarazosa es ‘hoy’. Hoy Junts no gobierna Cataluña. Así es. Sólo la gobernó casi siempre. Y aspira a volver a gobernarla presentándose ante los ciudadanos como el guardián de las esencias catalanas que lleva del ronzal al gobierno de España.

Es decir, que con acuerdos como éste, que a Sumar le satisface tanto, Junts se ve más cerca de recuperar el poder y ejercer esta delegación de competencias tan sabrosa para impedir que los inmigrantes desborden los servicios públicos. Hombre. Que ya les vale. Enhorabuena, Sumar, enhorabuena, Yolanda Díaz, enhorabuena Urtasun, enhorabuena Pisarello. Enhorabuena, Zapatero.

Ir de la mano de Puigdemont en política migratoria no estaba en el acuerdo de gobierno. Y es el gobierno central quien se lo sirve en bandeja a este señor, expatriado en Bélgica, para que discursee como si fuera él el presidente de la Generalitat de Cataluña -se ve a Salvador Illa quedar como un florero no le incomoda-.

Señalemos esta enésima anomalía de la vida pública española que supone que las reglas sobre quién puede residir en Cataluña las haya pactado el PSOE con un ciudadano que no reside en Cataluña y cuya situación legal es bastante más irregular que la de cualquiera de los inmigrantes sin papeles a los que quiere dificultar su permanencia. El mundo al revés. Gentileza del gobierno progresista.