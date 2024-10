Monólogo de Alsina: "Gobierno tabloide"

Y luego, que si la desinformación. Que si la distorsión. Que si la mentira. Que si los bulos.

El gobierno se ha inventado un auto judicial que no existe para sembrar la sala de prensa de la Moncloa de falsedades respecto del caso Begoña Gómez. No fue una valoración del auto lo que ofreció la portavoz del gobierno, es decir, el gobierno. Fue una intoxicación. Una desinformación de libro. Un engaño.

Y luego, que si los hechos. Y el rigor. Y los pseudomedios. Y la regeneración democrática.

El gobierno señala el camino a los tribunales

Como dure mucho más el caso Begoña habrá que empezar a referirse al pseudogobierno. Perdido el norte definitivamente en esta deriva enloquecida por hacer méritos ante el jefe y convertir cada tribuna gubernamental en una máquina de deformar la realidad, denigrar a un juez y arrogarse un papel que no le corresponde: el de señalar el camino a los tribunales en una maniobra de presión bastante burda que, en contra de sus deseos, no está dando resultado.

Convertir cada tribuna gubernamental en una máquina de deformar la realidad

Se empieza descolgando el teléfono para decirle al director de un medio de comunicación a que no publique nada sobre Begoña, aunque sea veraz, aunque sea verdad; se sigue diciéndole a los jueces qué casos pueden seguir adelante y cuáles deben ser archivados; y se termina en lo de ayer, inventando un auto que no existe y tratando a los periodistas presentes de pazguatos.

Escuchando el resumen estupefaciente que hizo el gobierno ayer del auto judicial cualquier persona no avisada concluiría que lo que hizo la Audiencia de Madrid el lunes fue archivar la causa: que censuró al juez por haber hecho una investigación prospectiva, invocó a la UCO como prueba de que nunca hubo nada y mandó el caso Begoña a hacer puñetas.

Si fuera cierto lo que el gobierno ha puesto en boca de la Audiencia Provincial, que no hay caso, la Audiencia habría archivado. Y es justo lo que no ha hecho

Si fuera cierto lo que el gobierno ha puesto en boca de la Audiencia Provincial, que el juez ha fabricado una causa general, que no hay caso, y que lo dice la UCO, la Audiencia habría archivado. Y es justo lo que no ha hecho. Esta soberana incoherencia entre la realidad y el gobierno la resuelve la ministra Alegría ejerciendo de vidente.

La ministra Alegría ejerce de vidente

Se aproxima, ¿para cuándo? ¿En qué poso del café ha leído el gobierno que esto se acaba? El auto de la Audiencia se limita a repetir lo que ya dijo: en Globalia no ve sustancia para seguir, en la relación de Begoña Gómez con Barrabés, de éste con la administración y de ambos con la Complutense sí que la ve. Ya lo creo que la ve.

Hay indicios de presunto tráfico de influencias y precisamente por ello, porque los hay, permite que el juez siga adelante y desmiente que la investigación sea prospectiva, palabra talismán a la que se agarra el gobierno de forma obsesiva. Dice el auto: ‘Prospectiva es la investigación que se inicia sin sospechas fundadas, pero no la que parte de una conducta racionalmente sospechosa’. O sea, prospectiva sería si no hubiera indicios, y un informe de la UCO, de que Barrabés mejoró su relación con la administración coincidiendo con su estrecha colaboración con la esposa del presidente del gobierno. Prospectiva sería pero prospectiva no es. Eso es lo que dice la Audiencia. Y esto es lo que dice el gobierno.

Hay indicios de presunto tráfico de influencias y precisamente por ello, porque los hay, permite que el juez siga adelante y desmiente que la investigación sea prospectiva

Va a ser que no. La Audiencia señala que hay una redacción genérica e imprecisa en una resolución concreta del juez, que debería haber precisado que el objeto de sospecha es la intervención de Begoña Gómez en apoyo a las empresas de Barrabés. Y no dice lo que el gobierno ansiaba que hubiera dicho.

Dice el auto de la Audiencia: Los recurrentes pretenden que se reconozca que el instructor se ha excedido en la instrucción, pero no lo ha hecho.

Dice el auto de la Audiencia: Dado que Begoña Gómez es administradora y socia única de una sociedad mercantil, al interés profesional que tuviera en los másteres de la Complutense se añade un interés personal en el ámbito empresarial. Fuente: el informe de la UCO.

Dice el auto de la Audiencia: La variación que experimenta la relación de las empresas Barrabés con la administración pública coincidiendo con los másteres es verdaderamente significativa. Fuente: el informe de la UCO.

Dice el auto de la Audiencia: Los recurrentes utilizan el argumento de que la UCO no ha encontrado irregularidades en el proceso de adjudicación, lo cual no es del todo cierto.

El gobierno mintió sobre la resolución judicial

La no causa, la llama el gobierno. Para no ser una causa, la Audiencia le ha dicho al juez que prosiga. ‘El gobierno tergiversa el auto’, decía ayer El País. ‘Lo retuerce’, afinaba El Español. En realidad, ambos estaban siendo prudentes para no decir abiertamente que el gobierno mintió sobre la resolución judicial. El fact checking va a haber que llevarlo a las ruedas de prensa.

La comisión de ministros que se ha formado para velar por la calidad de la democracia contra las intoxicaciones y los bulos ya tiene por dónde empezar su trabajo. Palacio de la Moncloa

Uno entiende que el abogado de la investigada, que tiene el hombre que ganarse el sueldo, busque dónde agarrarse en este auto para proclamar victoria y dar esperanza a su clienta. Pero esto de que el gobierno sorpasse al abogado y se invente el auto es un nuevo hito en la pequeña gran historia de este caso. No dejes que la realidad te estropee una buena propaganda.

La comisión ésa de ministros que se ha formado para velar por la calidad de la democracia contra las intoxicaciones y los bulos ya tiene por dónde empezar su trabajo. Sala de prensa. Presidencia del Gobierno. Palacio de la Moncloa.

El PP protagoniza un curioso caso de daño autoinfligido

Como el PP se siga esforzando en estirar el asunto de la convalidación de penas para etarras va a conseguir que todo el mundo crea que esta reforma legal no habría sido posible sin su concurso. En el concurso de negligencias, dejadeces, ridículos y patinazos parlamentarios es verdad que el PP ha tocado techo con esto del ay que ver, qué listo es Sánchez que nos la ha colado. Pero el afán por ejercer el masoquismo prologando la controversia y aplazando la tramitación en el Senado protagoniza un curioso caso de daño autoinfligido.

Feijóo hace bien en pedir perdón a sus representados por la indolencia, pero la frase es ‘los errores se pagan’. Y en el PP no consta que nadie haya pagado nada. Feijóo y su equipo se pasan la vida exigiendo a Sánchez que destituya a ministros y colaboradores por declaraciones y decisiones que generan problemas pero cuando el problema se lo causado el PP a sí mismo no hay nadie que lo asuma en primera persona.

Cuando predica el PP que va a hacer todo lo posible para reducir el impacto de este error está contribuyendo a hacer creer que sin ellos no habría habido reforma ni convalidación de penas

Podrá alegarse que es Feijóo quien lo hace, asume la negligencia como propia, pero sin más consecuencia que enviar un sms a sus militantes culpando a la astucia de Sánchez y de Bildu de que se la hayan colado. Cuando predica el PP que va a hacer todo lo posible para reducir el impacto de este error está contribuyendo a hacer creer que sin ellos no habría habido reforma ni convalidación de penas.

El gobierno no tiene nada que rectificar porque es él quien ha impulsado la reforma

Y sí la habría habido. El gobierno no tiene nada que rectificar porque es él quien ha impulsado la reforma. Y no parece que sea este gobierno el más indicado para reprocharle a nadie un cambio de opinión. El propio gobierno ha cambiado de opinión sobre el cómputo de las penas sin alcanzar a dar, en su día, una explicación de su cambio.

Donde quedaban fuera de la convalidación condenas anteriores a 2010 ahora quedan dentro

Del gobierno lo que espera es que argumente sus razones para coincidir con Bildu y otros grupos en que debe levantarse la salvaguarda que se aprobó en 2014 para que los reclusos de ETA no pudieran beneficiarse de la convalidación de penas. Si crees que algo es correcto, lo argumentas. Lejos de ello, a lo que se entregó ayer el gobierno es a predicar que el Consejo de Estado avaló el proyecto de ley -pues muy bien, por qué no habría de hacerlo, lo que no pudo avalar son las enmiendas que han venido luego- y que el texto que ha llegado al Senado es el mismo que aprobó Rajoy en 2014.

Bueno, esto tampoco es verdad. Ya lo siento, qué día. Al texto de Rajoy, que aplicaba la directiva europea, se le han añadido algunas cosas y se le ha quitado otra. En concreto se le ha quitado lo más relevante para este asunto que nos ocupa.

Rajoy aplicó la directiva y añadió una salvaguarda: la convalidación no regía en condenas anteriores a 2010. Ahora la salvaguarda se elimina para que se rija. En condenadas anteriores a 2010, es decir, la mayoría de los reclusos de ETA condenados. Difícilmente puede ser literal algo que modifica tan notablemente el sentido del texto anterior. Donde quedaban fuera de la convalidación condenas anteriores a 2010 ahora quedan dentro.

