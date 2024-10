Alegría tergiversa el dictamen del 'caso Begoña Gómez': las contradicciones a la Audiencia de Madrid

En la primera reacción oficial al dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la investigación a Begoña Gómez, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ofreció una interpretación que no coincide con lo establecido por el tribunal.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría aseguró que la resolución judicial supone una crítica al juez Juan Carlos Peinado y que se aproxima el archivo de la causa, una conclusión que no refleja con exactitud el contenido del fallo.

La instrucción, sí sigue adelante

La Audiencia rechazó archivar la investigación contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque sí ha excluido la parte relativa a Globalia y el rescate de Air Europa. No obstante, ha permitido que el juez Peinado continúe investigando otras áreas, como la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y contratos bajo sospecha, al considerar que existen indicios suficientes para ello.

El dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid no menciona que el archivo esté cercano. Al contrario, subraya que la instrucción sigue adelante en aquellos aspectos en los que considera que hay indicios de delito.

Los magistrados recalcan que una investigación judicial es un "objeto vivo, moldeable y de decantación sucesiva", por lo que debe seguir su curso hasta que todas las pruebas sean examinadas. Si bien el tribunal limitó la investigación a ciertos elementos, no dio indicios de que la causa esté próxima a concluir.

A pesar de esta decisión, Alegría afirmó que el tribunal había señalado que la investigación era "prospectiva, genérica e imprecisa" y criticaba al juez por ello. Sin embargo, el fallo de la Audiencia desmiente esta afirmación.

No es una instrucción "prospectiva"

El tribunal aclara que no considera que la instrucción sea prospectiva. Según la resolución, una investigación prospectiva es aquella que se inicia sin una base concreta y en busca de posibles conductas delictivas sin sospechas fundadas. No obstante, los magistrados explicaron que este no es el caso en la causa contra Gómez, ya que la investigación parte de "una conducta racionalmente sospechosa", en concreto, la posibilidad de que haya ejercido influencias indebidas y, por lo tanto, se justifica su continuación.

La ministra portavoz también celebró que el tribunal "acotara al máximo" la investigación del juez, y señaló que esto supone una "sonora enmienda" a las actuaciones realizadas hasta el momento. Para Alegría, el fallo valida los informes de la Guardia Civil y de la Fiscalía, que no detectaron irregularidades en la conducta de Gómez, e insinuó que el archivo de la causa es inminente.

Alegría también volvió a insistir en que esta investigación es una "no causa", reiterando que todo comenzó a partir de una denuncia basada en recortes de prensa y promovida por organizaciones de ultraderecha, y acusó a PP y Vox de aprovechar la situación para sus propios fines políticos.

La investigación continúa, y la Audiencia Provincial ha dejado claro que existen motivos suficientes para seguir adelante con la instrucción judicial.